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Photo d’illustration. © Tim Douet

Des tirs entendus cette nuit à Villeurbanne, un appartement touché

  • par LR

    • Dans la nuit de dimanche à lundi, des tirs ont éclaté rue Eugène-Fournière, à Villeurbanne. Une balle a touché un appartement, sans faire de blessé.

    De nouveaux tirs ont éclaté cette nuit dans la métropole lyonnaise. Selon nos confrères de Lyon Mag, les faits se sont déroulés aux alentours de 3 heures près de la rue Eugène-Fournière, à proximité de la place Grandclément de Villeurbanne.

    Dépêchées sur place, les forces de l’ordre n’ont d’abord rien constaté, mais elles ont rapidement découvert qu’une balle avait touché un logement, sans toutefois faire de victime. Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur cet incident.

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