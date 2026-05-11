Le club de golf de Mionnay accueillait l’Open International de France de Pitch & Putt du 8 au 10 mai

Le club de golf de Mionnay accueillait du 8 au 10 mai l’Open International de France de Pitch & Putt. Une compétition réunissant 33 clubs français et plusieurs délégations étrangères.

Du vendredi 8 au dimanche 10 mai, le club de golf de Mionnay (Ain) accueillait l'Open International de France de Pitch & Putt, l’un des rendez-vous majeurs de la discipline en Europe. Lors de cette édition, 33 clubs français ainsi que des joueurs venus d'Espagne, du Portugal, du Bénin, ou encore d'Algérie étaient présents.

Chez les hommes, le Français Noa Auch-Roy s'impose à domicile avec un score total de -21. Côté femmes, pas de victoire française. C'est la Néerlandaise Kim Kuijsters qui l'emporte avec un total de -10. A noter qu'une catégorie para-golf faisait également partie de la compétition, elle a vu s'imposer Matthieu Mourrier.

"Notre ambition était claire : offrir une compétition de niveau international tout en préservant ce qui fait l’âme du pitch & putt : la proximité, la convivialité, l’inclusion et l’excellence sportive" explique Patrick Giraud, président national du golf pitch & putt.

Le pitch & putt est un parcours de golf aux dimensions réduites. A l'origine, il est créé en Irlande en 1929, pour permettre aux joueurs de tous niveaux et de toutes les classes sociales d'y jouer.

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