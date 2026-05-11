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Photo d’illustration (©LOIC VENANCE / AFP)

Rhône : deux mineurs interpellés pour avoir fracturé 9 véhicules

  • par LR

    • Deux mineurs ont été interpellés dans la nuit du 29 au 30 avril à Saint-Georges-de-Reneins (Rhône). Ils ont fracturé 9 véhicules et volé plusieurs objets dans des garages souterrains.

    C’est grâce à l’alerte donnée par un riverain que les deux individus ont pu être arrêtés. Dans la nuit du 29 au 30 avril, un habitant de la commune de Saint-Georges-de-Reneins (Rhône) a en effet appelé les forces de l’ordre pour signaler le comportement suspect de deux individus cagoulés se trouvant dans la rue.

    Dépêchée sur place, une patrouille de la brigade de Belleville-en-Beaujolais est intervenue et a retrouvé les deux individus dans des garages souterrains. Elle a procédé à leur interpellation. Selon les premiers éléments de l’enquête, 9 véhicules ont été fracturés et plusieurs objets ont été dérobés. Les victimes ont toutefois pu les récupérer.

    Les auteurs des faits sont mineurs et ont reconnu les faits lors de leur audition. Ils ont fait l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire (COPJ). Un placement en foyer a été demandé pour l’un des mis en cause.

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