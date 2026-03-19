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Photo d’illustration. © Tim Douet

Une banque attaquée en plein centre-ville ce jeudi à Lyon

  • par NC

    • Une banque a été attaquée au petit-matin ce jeudi dans le 2e arrondissement de Lyon.

    La Banque postale située quai Saint-Antoine dans le 2e arrondissement de Lyon a été attaquée ce jeudi vers 4 h 30. Selon nos confrères d'actuLyon, plusieurs suspects auraient utilisé une corde pour arracher le distributeur automatique de billets qui a été retrouvé sur le trottoir.

    Trois suspects ont pris la fuite dans une voiture citadine, tandis que le fourgon qui aurait servi à l'arrachage du distributeur a été laissé sur place. Un bruit d'explosion aurait été entendu selon des témoins.

    Une enquête a été ouverte. On ne connaît pas encore le montant du préjudice.

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