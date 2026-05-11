Incendie meurtrier à Décines : trois personnes décédées, la piste criminelle envisagée

Trois personnes sont décédées lundi matin à la suite d'un incendie dans leur immeuble à Décines-Charpieu, dans la banlieue est de Lyon.

L'alerte a été donnée peu avant 7h30 ce lundi 11 mai. Les pompiers ont été appelés pour un incendie venant de se déclarer dans un immeuble, au 18 rue Sully, à Décines-Charpieu, à quelques encablures du Groupama Stadium. Le feu venait de prendre dans un immeuble de 7 étages.

Selon nos informations, 85 pompiers et 34 engins ont été mobilisés. Le bilan, pour l'heure provisoire, est lourd : trois personnes sont décédées et quatre autres légèrement blessées dans l'incendie. Une personne aurait péri dans les flammes, une autre aurait été intoxiquée par les fumées de l'incendie et la dernière victime se serait jetée depuis sa fenêtre pour échapper aux flammes.

A 9h, les sapeurs pompiers avaient maitrisé le feu principal.

Au total, 50 habitants de l'immeuble ont été pris en charge par les secours et placés dans un gymnase de la ville. Une trentaine d'entre eux, menacés par les flammes, ont été mis en sécurité par les sapeurs pompiers.

Un incendie criminel ?

La rue Sully et ce quartier du Prainet à Décines sont le théâtre, ces dernières semaines, de nombreux actes d'intimidation en lien avec le trafic de stupéfiants. A plusieurs reprises des portes d'appartements avaient été incendiées dans ce quartier. Fin avril, une mère de famille avait reçu une balle perdue alors qu'elle rentrait à son domicile avec ses deux enfants.

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Selon plusieurs sources, dont nos confrères de LyonMag, le départ de cet incendie pourrait être d'origine criminel. Pour l'heure, les autorités évoque un feu d'origine "indéterminée".