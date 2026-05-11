Des jeunes Rhodaniens à la découverte du théâtre de Villefranche-sur-Saône – Crédit : CD69-Julien BOURREAU.

Le 7 mai, des collégiens ont visité le théâtre de Villefranche-sur-Saône dans le cadre de l’action "Les Coulisses de l’entreprise".

S’inscrivant dans une volonté de faire découvrir la richesse et la diversité des métiers en lien avec la pratique artistique, l’action "Les Coulisses de l’entreprise" a permis, le 7 mai dernier, à des collégiens de découvrir le théâtre de Villefranche-sur-Saône.

En plus de découvrir le théâtre, les élèves de la Maison Familiale et Rurale de La petite Gonthière de Anse ont également visité La petite tuilerie à Sainte-Foy L’argentière et le centre technique départemental de Gleizé.

Construit en 1897, le théâtre de Villefranche-sur-Saône possède 650 places, propose et accompagne une création artistique contemporaine vivante. Lors de leur visite, les élèves ont pu découvrir le nouveau parcours proposé aux visiteurs.