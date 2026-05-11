Malgré un arrêté préfectoral pris ce vendredi 8 mai, la Coordination rurale a organisé un semi-blocage près de la raffinerie de Feyzin.

La préfecture avait pris ses précautions. Alors que les agriculteurs de la Coordination rurale avaient annoncé une large mobilisation ce lundi, notamment pour protester contre la flambée du prix du gazole non routier (GNR), l'autorité préfectorale avait pris un arrêté interdisant tout rassemblement, cortège ou défilé dans plusieurs communes du sud de Lyon, dont Feyzin, ce 11 mai, de 5 heures du matin à minuit. Les agriculteurs avaient notamment prévu de bloquer la raffinerie TotalEnergies de Feyzin, ainsi que le port Edouard Herriot.

Ce matin, la Coordination rurale était bien mobilisée à Feyzin, dès 4 heures du matin selon nos confrères du Progrès. La cinquantaine de manifestants parlent "d'un semi-blocage sans volonté de violence." Le point de rassemblement, situé sur l'A7 entre Solaize et Feyzin, a engendré plusieurs ralentissements pour les automobilistes. Malgré ces arrêtés préfectoraux, les agriculteurs ont ensuite mis en place un barrage filtrant devant l'un des deux points de chargement de la raffinerie pendant deux heures. Le cortège d'agriculteurs se rendant à la préfecture du Rhône dans le 3e arrondissement, l'A7 est partiellement bloquée dans le sens sud-nord.

A noter qu'une délégation composée de sept présidents départementaux de la Coordination rurale rencontrera les services de la préfecture en fin de matinée.