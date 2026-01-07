Culture
Charles Malle, Paris, rue à la palissade sous la neige (détail), 60 x 60 cm, huile sur toile © Galerie Estades

Charles Malle : peindre le temps qui passe

  • par Martine Pullara

    • La galerie Estades rend un vibrant hommage à Charles Malle (1935-2023), un peintre français qu’elle représente depuis 1994 et dont les toiles sont affichées sur le marché de l’art en France comme à l’étranger, notamment chez Christie’s à Londres.

    Né à Douai dans un milieu modeste, il s’est formé aux Beaux-Arts en Belgique où il découvre l’art flamand qui l’inspire pour ses célèbres paysages enneigés et animés de petits personnages. Il est ainsi reconnu pour ses paysages empreints de nostalgie, ses vues de Paris et de la Normandie avec un style où, lors d’une première période, il développe de délicates touches impressionnistes pour ensuite se consacrer à des toiles plus vives et colorées. 

    L’artiste aime par-dessus tout peindre avec douceur et poésie le temps qui passe, creusant dans ses souvenirs pour imaginer des lieux où l’eau, également très présente, illustre sa réflexion sur la dilution du temps, un thème intemporel qui ne peut que nous toucher. Cette exposition exceptionnelle est la première réalisée par la galerie depuis la mort du peintre.

    Charles Malle – Jusqu’au 7 mars 2026 à la galerie Estades

    www.estades.com

