Spectacle de fin d’année : les années folles au cirque Imagine

Soucieux de toujours innover pour surprendre son public, le cirque Imagine signe un nouveau dîner-spectacle ACTE VIII avec une troupe dédiée sous le chapiteau baroque transformé en un cabaret qui reproduit, lors d’une soirée clandestine, l’univers des années folles avec dix-sept artistes internationaux.

Vingt tableaux sont ainsi créés qui reflètent l’esthétique rétro dans une série de numéros époustouflants : globe aérien, jonglage, acrobaties, cerceaux aériens, diabolos. Deux chanteuses et un multi-instrumentiste subliment en direct les tableaux tandis que les danseuses Marine, Irene, Emma, Leylana, Anita, Sandra et Luisa performent sur la scène, passant d’un style à l’autre, du cabaret au jazz et à la danse moderne.

On note particulièrement en ouverture le numéro de globe aérien de Katia, véritable prodige des agrès aériens qui déploie sa grâce dans une poésie suspendue. Ambiance plumes et paillettes des années folles et énergie débordante donnent un ton résolument festif à ce spectacle où chaque détail – costume, lumière, musique – est pensé pour créer une ambiance cabaret rétro électrisante. Il est présenté tout au long de l’année jusqu’au 27 juin 2026 et marque le réveillon du 31 décembre.

D’autres spectacles sont à découvrir en famille avec des numéros tout aussi fabuleux comme Sacré Cirque (février et avril 2026) et Noël au cirque (du 20 décembre au 4 janvier).

Cirque Imagine – Programme complet des spectacles : cirqueimagine.com