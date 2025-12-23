Trois blessés sont toujours en urgence absolue ce mardi 23 décembre après l'explosion survenue dans une usine de la Vallée de la Chimie près de Lyon.

Au lendemain de l'explosion survenue dans l'usine d'Elkem Silicones à Saint-Fons, Le parquet de Lyon indique ce mardi que trois blessés sont toujours en urgence absolue. Au total, six salariés de l'entreprise ont été touchés par l'explosion. Une enquête a été ouverte pour blessures involontaires par personne morale suivie d'incapacité supérieure à trois mois.

La Division de la criminalité organisée spécialisée (DCOS) ainsi que la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) mèneront les investigations précise le parquet.

Des mesures restent à effectuer ce mardi

Les faits se sont produits vers 14 h 30 lundi 22 décembre dans l'usine d'Elkem Silicones située dans la Vallée de la Chimie à Saint-Fons. Une centaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour contenir l'incendie survenu sur un site classé Seveso seuil haut. Le feu a fini par être maîtrisé en début de soirée, tandis que les mesures de confinement recommandées aux habitants de Saint-Fons, Pierre-Bénite et Vénissieux ont été levées vers 18 h 30.

À la suite des analyses réalisées par la DREAL (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) et les sapeurs-pompiers du Rhône, aucun risque de toxicité n’a été relevé. Des mesures continueront toutefois d’être effectuées ce mardi.

Depuis dix ans, l'usine a été régulièrement mise en demeure par les services de l'État pour plusieurs manquements, notamment aux normes anti-incendie. En 2016, un salarié, Khalid Abed, a perdu la vie dans un incendie provoqué par l'écoulement d’un fût de Bluesil, un liquide inflammable, abîmé lors d’un transfert.