Sortie de"Héroïnes de Lyon", la nouvelle BD de Lyon Capitale !

Après sa bande dessinée à succès Lyonnaises d'exception, Lyon Capitale rend à nouveau hommage aux femmes qui ont marqué notre ville.

Sept femmes qui se sont affirmées comme des pionnières dans leur domaine. Sept femmes courageuses, inventives, déterminées, rigoureuses, réfléchies, passionnées, persévérantes, fonceuses, fédératrices. Sept parcours bouleversants que la nouvelle BD de Lyon Capitale Héroïnes de Lyon met en lumière afin de ressourcer l'histoire lyonnaise en y intégrant l'autre moitié de l'humanité, souvent oubliée.

Marceline Desbordes-Valmore (poésie), Pauline Jaricot (catholicisme social), Julie-Victoire Daubié (instruction), Philomène Rozan (lutte sociale), Marie-Louise Rochebillard (syndicalisme), Clotilde Bizolon (humanitaire) et Laure Diebold (résistance). Toutes incarnent des figures de l'histoire lyonnaise.

L'album s'ouvre sur une enfant en bas âge lors de la Révolution française (la poétesse Marceline Desbordes-Valmore, née en 1786) pour s'achever dans les années 1960 (avec la disparition de Laure Diebold, résistante, nom de code "Mado", pierre angulaire du secrétariat de Jean Moulin). Entre ces deux dates, Lyon est tout d'abord éventré par la pauvreté ouvrière, en gestation depuis les débuts de la première révolution industrielle (naissance du prolétariat, urbanisation, salaires et conditions de vie précaires), ce qui déclenche la révolte des canuts en 1831 et 1834, puis celle des ovalistes en 1869. Ensuite la ville est touchée par les deux guerres mondiales avec, pour la deuxième, cette spécificité du combat sous l'Occupation qui en fera la capitale de la Résistance.

Partenariat avec les Archives municipales de Lyon

En bande dessinée, comment traiter un personnage historique qui paraît loin de nous - éloigné par le temps, mais aussi, parfois, par la nature même de ses engagements ? "Après un travail de documentation poussée, une compréhension du contexte d'époque, c'est un jeu d'enquête pour recouper les informations, explique Ludivine Stock, scénariste, dessinatrice et graphiste, qui a accompagné les auteurs. Un jeu d'enquête ponctué de doutes, de déconvenues (quand les sources manquent) et de belles découvertes aussi (lorsque d'autres sources jaillissent), puis d'échanges quelquefois animés entre soi et l'équipe ou entre soi et soi quand arrive le moment de choisir un axe narratif pertinent."

Quelle direction prendre ? "Au coeur de cet album, la boussole reste le traitement historique et c'est avec ce souci que les autrices et auteurs lyonnais de cet album, éclairés par l'expertise des Archives municipales de Lyon, ont créé leur récit, à travers leur sensibilité de scénariste, dessinatrice et dessinateur. "

Auteurs : Ludivine Stock, Charlotte Rousselle, Marie Avril, Morgane Velten, Mathieu Rebière, Christophe Fournier.

Direction des auteurs : Ludivine Stock.

Textes historiques : Nadège Druzkowski.

