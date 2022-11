70 auteurs de BD au 32e Festival de la Bulle d'Or

Evénement. A l'occasion du Festival de la Bulle d'Or, les auteurs de la nouvelle BD de Lyon Capitale, Héroïnes de Lyon, sont en dédicace.

Créé en 1985, le Festival de la Bulle d'Or a dans l'idée d’apporter un support culturel autour de la bande dessinée, "chose n’existe pas alors dans la région lyonnaise".

En 2022, le festival revient pour une 32e édition sur les chapeaux de roue.

Ateliers de dessin, de maquillage, escape game, caricaturiste, jeux, troupe d'impro, initiation aux hiéroglyphes, expositions et, bien évidemment dédicaces sont au programme. Plus de 70 auteurs et dessinateurs sont attendus dont ceux de la nouvelle BD de Lyon Capitale, Héroïnes de Lyon (Ludivine Stock, Charlotte Rousselle, Marie Avril, Morgane Velten, Mathieu Rebière et Christophe Fournier).

Après sa bande dessinée à succès Lyonnaises d'exception, Lyon Capitale rend à nouveau hommage aux femmes qui ont marqué notre ville.

Lire : Sortie de"Héroïnes de Lyon", la nouvelle BD de Lyon Capitale !

Sept femmes qui se sont affirmées comme des pionnières dans leur domaine. Sept femmes courageuses, inventives, déterminées, rigoureuses, réfléchies, passionnées, persévérantes, fonceuses, fédératrices. Sept parcours bouleversants que la nouvelle BD de Lyon Capitale Héroïnes de Lyon met en lumière afin de ressourcer l'histoire lyonnaise en y intégrant l'autre moitié de l'humanité, souvent oubliée Marceline Desbordes-Valmore (poésie), Pauline Jaricot (catholicisme social), Julie-Victoire Daubié (instruction), Philomène Rozan (lutte sociale), Marie-Louise Rochebillard (syndicalisme), Clotilde Bizolon (humanitaire) et Laure Diebold (résistance).

Festival de la Bulle d'Or. Samedi 12 et dimanche 13 novembre 2022 de 10h à 18h non stop. A Brignais.

Remise des prix samedi 12 à 17h

3 lieux seront investis pour cette édition :

Le Complexe Pierre Minssieux Boulevard des Sports

Le Briscope Parc de l’hôtel de ville

L’espace Guy De Chauliac, place Guy de Chauliac (en OFF pour une exposition "Les carnets de Cerise" d’Aurélie NEYRET, avant le Festival)

Plus d'infos sur le site du Festival de la Bulle d'Or