Portrait : Yohan Genin, comédien et coureur de fond

Durant plus de deux mois, Yohan Genin aura été à l’affiche de trois pièces en même temps à la Comédie-Odéon : La Machine de Turing, Le Père Noël est une ordure et Le Petit Coiffeur. Une performance que l’on peut apparenter à un marathon de théâtre pour ce comédien lyonnais qui, justement, pratique la course de fond. Il sera encore à l’affiche durant tout le mois de janvier mais avec “seulement” deux pièces (La Machine de Turing et Le Père Noël est une ordure). Portrait.

“Comédien me paraissait un rêve inaccessible !” C’est ce que déclare Yohan Genin, âgé aujourd’hui de 43 ans, lorsqu’on l’interroge sur sa formation. Il se destinait en effet à devenir prof d’histoire-géo. Il est venu à la comédie sur le tard, la trentaine passée. Il préparait le Capes, “l’agrég”, quand, à la suite d’impros en amateur, des amis l’incitent à passer une audition, qu’il réussira haut la main, à l’Acting Studio, l’école de comédie tenue par Joëlle Sevilla, la mère d’Alexandre Astier, dans le quartier Saint-Paul. “Une belle formation !”, se souvient-il. Sauf que l’année qui suit ne correspond pas forcément à ses ambitions, il enchaîne les rôles dans de petits cafés-théâtres, tâche de se faire connaître. “Une étape nécessaire…”

Tout prend une autre dimension quand Julien Poncet arrive aux manettes de la Comédie-Odéon (en 2015). Il lui fait confiance, comme à d’autres comédiens lyonnais fidèles qui finissent par former autant une troupe qu’une bande de copains. Tels Romy Chenelat, Bruno Fontaine, Marc Gelas, Amandine Longeac, Paul Valy et lui-même que l’on retrouve dans la reprise du Père Noël est une ordure à l’affiche de l’Odéon jusqu’à fin janvier. Il accède à des rôles plus exigeants, plus profonds. On le retrouve dans la distribution de ces pièces du théâtre privé souvent multi-moliérisées, comme les textes de Jean-Philippe Daguerre ou Alexis Michalik que la Comédie-Odéon propose avec un casting local. Ainsi joue-t-il dans Intra Muros de Michalik, Adieu Monsieur Haffmann de Daguerre mais aussi dans une jolie version du Fil à la patte de Georges Feydeau, mise en scène par Marie-Laure Rongier Gorce.



Pièce réservée

La Comédie-Odéon est devenue presque une deuxième maison pour lui. Il a même une pièce réservée, où il a sa musique, ses habitudes. C’est un bosseur et, surtout, un passionné. Il aime répéter avec les copains, mais aussi seul, des heures durant. Mémoriser les textes jusqu’à pouvoir les “vomir” – selon une expression qu’il prête à Michel Bouquet. “Une fois que l’on connaît son texte sur le bout des doigts, on se sent plus libre. En plus, quand j’étais étudiant en histoire, je me suis habitué à mémoriser des pages et des pages”, explique-t-il. Reste que le marathon théâtral qui l’a conduit à jouer dans trois pièces simultanément n’était pas prévu au départ. Le Petit Coiffeur,la pièce de Jean-Philippe Daguerre qui nous transporte dans une petite ville de province, dans la période de l’après-guerre et des règlements de comptes, a été prolongée compte tenu de son succès. Pour Le Père Noël est une ordure, c’était au départ un délire entre potes que de reprendre cette pièce mythique du Splendid pour le réveillon de 2024. Et ça a été un tel plaisir que le projet s’est monté plus sérieusement, après que Julien Poncet a obtenu les droits de la pièce, chose rare mais coûteuse. Enfin pour La Machine de Turing, il ne pensait pas avoir le rôle ! Il a été choisi, préféré à quinze autres candidats. Et quand on le voit incarner avec une désarmante sincérité Alan Turing, on se dit qu’il ne pouvait y avoir de meilleur interprète de ce génie des maths, homme atypique et attachant, inventeur d’une “machine pensante”, genèse de l’intelligence artificielle et des ordinateurs d’aujourd’hui…

Il tient le rythme grâce à sa condition physique impeccable, une pratique assidue de la course de fond – caractéristique qu’il partage d’ailleurs avec Alan Turing. Et puis à partir du 28 décembre 2025, la série du Petit Coiffeur sera terminée. Mais durant tout le mois de janvier 2026, il continuera de passer du comique vintage du Père Noël (où il reprend le rôle tenu par Thierry Lhermitte) au tragique bouleversant de La Machine de Turing. Allez le voir dans les deux registres !

Le Petit Coiffeur –Jusqu’au 28 décembre; La Machine de Turing –Jusqu’au 30 janvier ; Le Père Noël est une ordure–Jusqu’au 31 janvier à la Comédie-Odéon.