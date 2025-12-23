Actualité

TCL : à Lyon, les lignes de métro circuleront toute la nuit du Nouvel An

  • par Romain Balme

    • À l’occasion de la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2026, le réseau TCL met en place un dispositif exceptionnel. Les quatre lignes de métro, les funiculaires et les lignes Pleine Lune circuleront toute la nuit.

    A l'occasion de la Saint-Sylvestre, le réseau TCL s'adapte. Sytral mobilités propose une offre renforcée de ses services, avec notamment l'ouverture des quatre lignes de métro toute la nuit, avec des fréquences de passage variables. Le métro passera toutes les 5 minutes pour la ligne B, 5 minutes 30 pour la ligne D. C'est un peu plus pour le métro A (9 à 10 minutes) et le métro C (12 minutes).

    Les lignes Pleine Lune mobilisées

    A noter que ce dispositif exceptionnel concerne aussi les funiculaires qui circuleront toutes les 10 minutes pour le F2 et 12 minutes pour le F1. C'est aussi le cas des lignes nocturnes Pleine Lune, également mobilisées pour la nuit du réveillon. Elles circuleront toutes les 35 minutes entre 00 h 45 et 5 h.

    Enfin, plusieurs parcs relais resteront ouverts toute la nuit de la Saint Sylvestre afin de "faciliter l'accès au réseau" précise TCL. Les parcs relais concernés sont ceux de Mermoz Pinel, Vaise 1, Vaux-en-Velin la Soie et Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud. Pour rappel, les autres Parcs Relais fermeront aux horaires habituels : à 1h pour ceux en correspondance avec les tramways et à 3h pour ceux en lien avec les métros.

