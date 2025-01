Musique et cinéma : tout un film à l’Opéra !

Durant une semaine, l’Opéra Underground nous invite à explorer le registre des BO de films. Concerts, conférences mais également quiz musical : une aventure thématique concoctée en collaboration avec Superspectives.

Parfois considérée comme un art mineur, en comparaison avec le domaine symphonique et lyrique pur, la musique de film regorge de chefs-d’œuvre qui, par l’intermédiaire du 7e art, bénéficient souvent d’un engouement populaire bien plus large que le répertoire classique.

C’est sur ces partitions célèbres et quelques compositeurs qui ont fait de la bande originale de film le cœur de leur art que l’Opéra Underground et Superspectives nous proposent de revenir le temps d’une semaine foisonnante et ludique.

Commençons par l’aspect didactique avec les conférences immersives de Camille Rhonat, philosophe de formation, à propos de trois compositeurs singuliers, Haruomi Hosono, François de Roubaix et Wendy Carlos qui, bien que très différents dans leurs esthétiques, partagent une vision iconoclaste et désenclavée de la musique, n’hésitant pas à établir des passerelles entre musiques “savantes” et “populaires”, acoustiques et électriques voire électroniques. Richard Robert et François Mardirossian nous parleront quant à eux de trois compositeurs ayant accompagné Jacques Tati dans sa réinvention du cinéma.

Côté concerts, le pianiste François Mardirossian se fendra de quatre récitals et d’un quiz qui nous permettront de redécouvrir (et reconnaître) quelques-uns des plus beaux tubes de la musique de film. Le saxophoniste Raphaël Imbert reviendra pour sa part sur les contributions de compositeurs jazz tels que Miles Davis, Ornette Coleman ou Martial Solal à travers une séance mi-concert mi-conférence en compagnie du pianiste Pierre-François Blanchard.

Pour finir, tout ce petit monde réuni à géométrie variable nous proposera, outre un hommage à Henry Mancini bricolé à leur manière, un bouquet final d’un genre nouveau… Ou pas si nouveau finalement puisqu’il reprend le concept du film de Michel Gondry Soyez sympas, rembobinez où deux employés d’un vidéoclub font face à l’effacement accidentel de toutes les VHS de leur boutique en tournant en amateurs des remakes des films perdus destinés à être loués à la place des originaux. Ici nos quatre protagonistes reprennent à leur compte l’idée et son parfum d’absurde, sans écran ni projection mais simplement armés de textes, de sons, d’émotions et de poésie.

On s’écoute un film ? – Du 13 au 18 janvier à l’Amphithéâtre de l’Opéra