Bourgoin-Jallieu : face à l'épidémie de grippe, le plan blanc mis en place

Face aux épidémies hivernales, le plan blanc a été mis en place au Centre Hospitalier Pierre Oudot à Bourgoin-Jallieu. Le masque est obligatoire à l'intérieur de l'établissement.

L'épidémie de grippe frappe plus tôt et plus fort que prévu en ce début d'année 2025. Résultat : les services d'urgences sont saturés et le plan blanc a été déclenché dans 87 hôpitaux du pays. C'est notamment le cas du Centre Hospitalier Pierre Oudot à Bourgoin-Jallieu (Isère).

"Du fait d'une saturation de ses urgences et capacités d'hospitalisation, jeudi 8 janvier, 85 personnes étaient en attente aux urgences avec plus de dix heures d'attente avant une prise en charge", indique le centre hospitalier dans un communiqué publié ce 10 janvier. Il précise également que le pic épidémique n'est pas encore passé et est attendu "sous quinzaine".

Lire aussi : Épidémie de grippe : des "niveaux préoccupants" observés en Auvergne-Rhône-Alpes

Le plan blanc permet la mise en place de mesures exceptionnelles comme la déprogrammation de certaines opérations ou le rappel de membres du personnel en congés.

Des consignes à suivre

Face à la saturation, le centre hospitalier rappelle "de ne pas se rendre aux urgences hors urgence vitale" et a tenu à rappeler quelques consignes à suivre. Hors urgence vitale ressentie, il est recommandé de contacter son médecin traitant ou un dispositif de permanence de soins ambulatoires. En cas d'urgence vitale ressentie, le centre hospitalier rappelle d'appeler le 15 avant de se déplacer aux urgences, afin d'être orientée au mieux en fonction de ses symptômes.

À l'intérieur de l'établissement, le masque est à nouveau obligatoire pour tous, les patients comme les visiteurs.