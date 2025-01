Vidéo haineuse sur TikTok : l'influenceuse franco-algérienne sera convoquée au tribunal le 18 mars

L’influenceuse franco-algérienne Sofia Benlemmane.(Photo by JACK GUEZ / AFP)

L'influenceuse franco-algérienne Sofia Benlemmane a été placée en garde à vue jeudi 9 janvier après des vidéos jugées "haineuses" sur le réseau social TikTok. Elle sera convoquée au tribunal le 18 mars prochain.

Placée en garde à vue jeudi 9 janvier pour "menaces de mort et provocation publique à la haine", l'influenceuse franco-algérienne Sofia Benlemmane a été déférée ce samedi 11 janvier devant le procureur de le procureur de la République de Lyon, Thierry Dran. Elle sera convoquée au tribunal le 18 mars 2025, a indiqué le parquet de Lyon à nos confrères de BFMTV. Sa garde à vue avait été prolongée vendredi 10 janvier.

Suivie par plus de 300 000 personnes, l'influenceuse âgée d'une cinquantaine d'années avait notamment insulté une femme en arabe lors d'un live sur la plateforme TikTok en septembre 2024, où elle avait lancé : "Nique ta mère toi et ta France" et "j'espère que tu seras tuée, j'espère qu'ils vont te tuer".

Lire aussi : Vidéo haineuse sur TikTok : une influenceuse franco-algérienne en garde à vue à Lyon

Sofia Benlemmane est poursuivie "provocation publique et directe non suivie d’effet à commettre un crime ou un délit, menaces de mort par image, injure publique en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre et injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion", a indiqué le parquet dans un communiqué.

Un placement sous contrôle judiciaire ?

La parquet a également requis plusieurs éléments à l'encontre de l'influenceuse. Il a notamment demandé son placement sous contrôle judiciaire, avec l'interdiction d'utiliser les comptes d'accès à des services de plateforme en ligne ayant été utilisés pour commettre les infractions.