Musée Champollion en Isère : aux origines de l’égyptologie

Situé à Vif, dans l’Isère, le musée Champollion a ouvert ses portes en mai 2021 s’imposant comme le seul musée en France entièrement dédié à la naissance de l’égyptologie, discipline que les frères Champollion ont contribué à fonder.

Ce musée dont l'entrée est gratuite, est le lieu idéal à découvrir en famille, proposant aux visiteurs des voyages partant des rives de l’Isère jusqu’aux rives du Nil.

Installé dans une maison de maître où Jacques-Joseph Champollion (1778-1867), intellectuel passionné par l’Égypte, et son frère l’égyptologue Jean-François Champollion (1790-1832) vécurent en famille, il est réparti sur trois étages : un rez-de-chaussée constitué des décors intérieurs de la maison telle qu’elle était au XIXe siècle (où se trouvent des objets personnels de Jean-François Champollion comme sa bible hébraïque, le bureau à gradin en acajou intimement lié au déchiffrement des hiéroglyphes).

Un premier étage est consacré au travail de recherche des deux frères sur la civilisation égyptienne qui mène au déchiffrement des hiéroglyphes en 1822 Le second étage est dédié à la redécouverte de la civilisation et aux origines d’une nouvelle discipline, l’égyptologie.

Au total, plus de 200 objets exceptionnels et inédits sont présentés, des notes de travail et ouvrages du fonds Champollion. Autant d’œuvres qui témoignent de la forte personnalité des deux frères, de leur passion commune pour l’Égypte et de leur insatiable soif de recherche !

Musée Champollion – à Vif en Isère – Entrée gratuite pour tous – musees.isere.fr