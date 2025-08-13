Actualité
Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
Image d’illustration d’un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.

Pressé de se baigner, un jeune de Vaulx-en-Velin contrôlé à près de 200 km/h sur l’A43

  • par Clémence Margall

    • Un jeune de 16 ans, originaire de Vaulx-en-Velin, a été contrôlé par la police à 198 km/h au niveau du péage de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) le 11 août dernier.

    Dans le cadre du Plan d’action départemental de la restauration de la sécurité au quotidien (PADRSQ), dont l’objectif est de trouver des produits stupéfiants, les gendarmes du peloton motorisé de La Verpillière ont procédé à des contrôles lundi 11 août au niveau du péage du Saint-Quentin-Fallavier (Isère), sur l’autoroute A43.

    Si aucune drogue n’a été retrouvée lors de cette opération, un véhicule a toutefois été contrôlé roulant à 198 km/h, rapporte Le Dauphiné Libéré. Au volant de cette Volkswagen Golf 8 R, un jeune homme mineur de 16 ans, originaire de Vaulx-en-Velin. Ce dernier ne possédait également pas de permis de conduire, étant actuellement en conduite accompagnée. Arrêté puis placé en garde à vue, il a indiqué être pressé d’aller se baigner au lac d’Aiguebelette (Savoie).

    Sa voiture a été mise en fourrière pour une durée de sept jours. Quant au jeune homme, il est convoqué le 24 octobre prochain au tribunal judiciaire de Lyon.

    Pollution : l'épisode de pollution se poursuit et la qualité de l'air reste mauvaise à Lyon

