Dîner-spectacle : glamour et French cancan au cabaret Le Lyon Rouge

Durant toute la saison 2021-2022, le célèbre cabaret Le Lyon Rouge à Brignais propose son dîner-spectacle les vendredis et samedis soir et quelques dimanches midi, les 30 et 31 décembre inclus bien évidemment.

Le show se déroule dans la plus grande tradition de cabaret avec ses plumes, ses strass et paillettes et des artistes venus des quatre coins de la planète proposant des numéros glamours, sexys mais aussi pleins d’humour.

Cette année, il accueille l’un des plus grands illusionnistes de sa génération, Eric Lee, révélé par Patrick Sébastien dans “Le plus grand cabaret du monde” sur France 2. Magies, grande illusion, chansons seront donc à l’honneur dans des performances énergiques et inédites, sans oublier la troupe de danseuses de French cancan qui fait la renommée du Lyon Rouge.

Cabaret Le Lyon rouge – Jusqu'au 31 décembre, à Brignais – www.lelyonrouge.fr