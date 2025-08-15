Actualité
Isère : les urgences de Pont-de-Beauvoisin fermées toute la matinée du lundi 18 août

  • par Clémence Margall

    • Les urgences du service hospitalier de Pont-de-Beauvoisin seront fermées lundi 18 août de 8 heures à 13 heures.

    Une nouvelle fois, le service des urgences du centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin, en Isère, est contraint de fermer ses portes en raison d’un manque de médecins urgentistes. Cela concernera la matinée du lundi 18 août, de 8 heures à 13 heures. 

    Les urgences seront ensuite régulées de 13 heures à 18h30. Le centre hospitalier invite par ailleurs la population à appeler le 15 avant de se rendre aux urgences. Les ambulances médicales envoyées par le SAMU (SMUR) restent cependant 100 % en activité. 

