Lyon : un appel à candidature pour la 2e édition du Prix Incandescences des Célestins et du TNP

Le théâtre des Célestins à Lyon et le TNP lancent la 2e édition du Prix Incandescences, dans le but de repérer des artistes dramatiques et de les faire découvrir aux professionnels et au public.

Après une première édition en 2022, les deux grands théâtres publics de la métropole lyonnaise lancent le Prix Incandescences, une initiative pour repérer les nouveaux talents et encourager la jeune création régionale. L'an passé, les Célestins - Théâtre de Lyon et le Théâtre National Populaire de Villeurbanne s'étaient associés pour lancer ce concours et donner un coup de pouce aux artistes émergents, sous la forme d’une aide financière et logistique.

Lire aussi : Théâtre et artistes émergents : les 16 compagnies régionales sélectionnées pour le Prix Incandescences

Une opportunité renouvelée pour les nouveaux talents de se distinguer face au public lyonnais et à un jury national constitué de professionnels.

Les candidatures jusqu'au 24 février

Les candidats qui veulent se lancer dans ce concours ont jusqu'au 24 février prochain pour présenter leurs projets. L'appel à candidature s'organise en deux sections : les maquettes et les spectacles. Pour la catégorie "maquette", les compagnies doivent présenter en 15 minutes un projet de spectacle non créé.

A cela s'ajoute la section "spectacle", dans laquelle les compagnies doivent présenter un spectacle abouti d’une durée de 2h maximum.

Quant aux récompenses, le lauréat du Prix de la section maquette recevra une co-production de 20 000 € avec l’achat d’une série de huit à 12 représentations par l’un des deux théâtres partenaires, et le lauréat du Prix de la section Spectacles se verra programmer entre trois et cinq représentations la saison suivante dans l’un des deux théâtres partenaires, avec des conditions professionnelles.

La présentation devant le public et le jury, des maquettes et des spectacles sélectionnés, se fera du 20 au 24 juin au TNP et aux Célestins.