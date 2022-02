Spectacle au TNP de Villeurbanne : un appel à la miséricorde !

Jeune metteuse en scène au talent déjà reconnu, Tiphaine Raffier présente au TNP du 3 au 12 février sa quatrième création, La réponse des Hommes.

Camarade de route de Julien Gosselin, Tiphaine Raffier fait partie de ces jeunes artistes, metteurs en scène, comédiens, à qui le patron du TNP, Jean Bellorini, a décidé de laisser une chance.

En leur donnant accès à la grande scène du TNP en tant qu’artistes associés. Avec sa dernière création (en 2018), France-fantôme, elle se projetait dans un XXVe siècle transhumaniste et anxiogène.

Prémonition ? En revanche, son nouvel opus, La réponse des Hommes, prend ses racines dans le passé. Tiphaine Raffier trouve sa matière première dans les œuvres de miséricorde de la Bible : donner à manger aux affamés, accueillir les étrangers, assister les malades, vêtir ceux qui sont nus, ensevelir les morts, sauvegarder la création…

Des situations de dilemme moral

Ce sont les actions bienfaisantes que chaque chrétien doit accomplir par amour pour son prochain en s’efforçant de diminuer ses misères. On distingue quatorze œuvres de miséricorde : sept qui relèvent du corps et sept qui relèvent de l’esprit (temporel et spirituel).

Elle en a sélectionné neuf, comme les neuf titres des histoires qui se succèdent sur scène et qui placent les protagonistes dans des situations de dilemme moral. En référence au film de Krzysztof Kieslowski, Décalogue.

Sur une durée de presque 3 heures et demie, les spectateurs seront confrontés à différentes histoires, toutes contemporaines, et différentes trajectoires qui se croisent, se répondent, ou non. Les situations banales glissent peu à peu vers des interrogations fondamentales, qui devraient questionner les spectateurs.

L’objectif étant que l’empathie de chacun soit convoquée. Que les émotions sur le plateau soient partagées dans les gradins. Elle concilie une recherche radicale et le plaisir simple de raconter des histoires en réunissant musiciens et acteurs dans un travail choral et généreux.

La réponse des Hommes – Du 3 au 12 février au TNP, Villeurbanne