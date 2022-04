La liste des compagnies de théâtre sélectionnées pour participer au Prix Incandescences, initiative des Célestins et du TNP pour aider la création régionale émergente, vient d’être dévoilée.

Avec cette initiative, Le TNP et les Célestins s’engagent à fournir une aide aux compagnies régionales sous la forme d’une contribution financière et logistique. Les artistes auront également la possibilité de se produire sur les deux grandes scènes régionales.

Le jury*, composé de programmateurs d’institutions régionales et nationales ont sélectionné les compagnies suivantes :

Section Maquettes

• Compagnie L'Autre Rive, Sous un ciel de chamaille, de Daniel Danis, mise en scène Sarah Chovelon

• Le Théâtre d'Anoukis, Silence, de Pierre Koestel, mise en scène Baija Lidaouane

• Collectif Fléau Social, L'homosexualité, ce douloureux problème, écriture collective collectif Fléau social, mise en scène, Louise Bernard et Louv M. Barriol

• Le Lieu-Dit Collectif artistique, Géographie, texte et mise en scène Philippe Labaune

• Compagnie des Hyènes, Eigengrau, texte et mise en scène Matthieu Roulx

• Compagnie troisbatailles, Gloria Gloria, de Marcos Caramés-Blanco, mise en scène Sarah Delaby-Rochette

• Compagnie La Grande Panique, Nana, d’Émile Zola, mise en scène Lucile Lacaze

• Compagnie Octogone laboratoire, L'Origine du monde. Portrait d'un intérieur, de Lucia Calamaro, mise en scène Mégane Arnaud

• Compagnie Vladimir Steyaert, Black Hole, de Charles Burns, mise en scène Vladimir Steyaert

• Compagnie Ellipse, Ellipsis, texte et mise en scène Katayoon Latif

Le lauréat du Prix de la section Maquette recevra une co-production de 20 000 € HT avec l’achat d’une série de 8 à 12 représentations par l’un des deux théâtres partenaires.

Section Spectacles

• Compagnie Demain dès l'Aube, Leurs enfants après eux, de Nicolas Mathieu, mise en scène Hugo Roux

• Compagnie Elyo, Les Neuf Coriaces, de Patrick Dubost, mise en scène Elise Merrien

• Collectif 70, Froid / Biographies d’ombres, de Lars Norén, mise en scène Claude Leprêtre

• Compagnie Les Non Alignés, Mort d'Une Montagne, de François Hien et Jérôme Cochet, mise en scène Jérôme Cochet

• Troisième bureau, Gens du Pays, de Marc-Antoine Cyr, mise en scène Sylvie Jobert

• Compagnie La Vallée de l'Egrenne, Que se répètent les heures... (La Borde), écriture collective librement inspirée de l’ouvrage Dieu gît dans les détails de Marie Depussé et du documentaire La moindre des choses de Nicolas Philibert, mise en scène Pierre Bidard

Le lauréat du Prix de la section Spectacles se verra programmé entre 3 et 5 représentations la saison suivante dans l’un des deux théâtres partenaires, avec des conditions professionnelles.

Les prochains rendez-vous :

• 4, 5 et 6 juin 2022. : prélude aux Incandescences par le théâtre de l’Élysée

C'est le nouveau rendez-vous dédié aux artistes sélectionnés dans la section Maquettes du prix Incandescences. Dans la continuité de son engagement auprès des compagnies régionales, l’Élysée s’associe aux organisateurs du prix et propose une préparation au concours, à l’image d’un examen blanc. Chaque artiste qui le désirera aura l’occasion d’éprouver sa maquette devant un groupe restreint et bienveillant de professionnels. S’en suivra un temps d’échanges et de retours critiques.

• 28 juin aux Célestins et 29 juin au TNP : présentation des Maquettes au public et au jury de professionnels.

• 29 juin au soir : résultats section maquettes.

• 1er et 2 juillet aux Célestins et au TNP : présentation des Spectacles au public et au jury de professionnels.

• 2 juillet au soir : résultats section spectacles.

* Le jury :

• Emilie Audren (Théâtre de L'Aire Libre, Saint-Jacques-de-la-Lande),

• Julie Bordez (Comédie de Genève, Suisse)

• Mathilde Favier (La Mouche, Saint-Genis-Laval)

• Florence Guinard (Théâtre National Populaire, Villeurbanne)

• Pierre-Yves Lenoir (Célestins, Théâtre de Lyon)

• Frédéric Maragnani (Scène nationale La Halle aux Grains, Blois)

• Ronan Ynard (Théâtre du Nord, Lille)

• Jean-Baptiste Pasquier (TNB, Rennes)

• Julie Sanerot (Centquatre, Paris)

• Claudia Stavisky (Célestins, Théâtre de Lyon)

