Culture

Littérature et rock : Amérique Années 2.0

  • par Kevin Muscat

    • Le deuxième tome de l'ouvrage titanesque de Cédric Rassat, Rock’n’roll, année(s) zéro : Histoires d’Amérique, vient de sortir. À lire religieusement.

    On vous a déjà conté ici, lors de la sortie du tome 1 de Rock’n’roll, année(s) zéro : Histoires d’Amérique, le travail titanesque accompli par le journaliste et auteur lyonnais Cédric Rassat, à l’exégèse de tout un pan du rock indépendant des années 2000 (décennie où celui-ci était censé agoniser dans les pires souffrances).

    Quelque chose comme dix ans de travail, et en réalité bien plus (ainsi que la création de sa propre maison d’édition pour éditer ce grand cachalot livresque) puisque l’auteur vient de publier le second tome de cette somme musico-critique (impossible de publier l’ensemble d’une traite, il avoisine les 1 600 pages) qui traverse les États-Unis de New York à San Francisco, à l’attaque d’artistes tout aussi importants que dans la première livraison : The Boggs, Steve Gunn, Wilco, Magnolia Electric Co., Josephine Foster, Damien Jurado, Comets on Fire, Moon Duo/Wooden Shjips… à travers portraits fouillés, discographie critique, albums importants décortiqués et entretiens au long cours.

    Une preuve que l’exercice critique, c’est encore dans le temps (et le format) long qu’il est le plus à l’aise et le plus pertinent, qu’il s’agit encore là d’un métier, réflexif, exigeant, transversal, ne se réduisant pas à donner un avis sur une œuvre et lui coller des étoiles sur le dos.

    En cela, Cédric Rassat est plutôt à contre-courant (comme il l’est dans le choix des artistes sélectionnés et qui tous disent quelque chose) et on ne peut que l’en remercier. Comme il faut saluer ce travail impressionnant. En football, on dirait qu’il a un sacré volume de jeu.

    Rock’n’roll, année(s) zéro : Histoires d’Amérique 2. De New York à San Francisco – Cédric Rassat, éditions Longues Ondes, 752 p., 39 €.

    Illustrations de l'ouvrage : Cara Mia, Raphaël Gauthey, Emre Orhun et Anna Rousse.

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