Avec le festival Zone XP, Lyon se transforme en laboratoire des musiques exploratoires

Du 3 au 14 novembre, Lyon et Villeurbanne, notamment, accueilleront Zone XP, un nouveau festival dédié aux musiques exploratoires.

"Zone XP est une zone d’exploration partagée. Là où la culture se fabrique dans le dialogue et la coopération." Au cœur du théâtre des Célestins (2e arr), Nadia Ratsimandresy, directrice générale et artistique de GRAME - Centre national de création musicale (CNCM) a présenté ce lundi 18 mai les contours du prochain festival de la structure : Zone XP, le festival des musiques exploratoires. Il se tiendra du 3 au 14 novembre prochains.

Festival Zone XP. Crédit : GRAME CNCM

Un nouveau festival porté sur le dialogue et l’échange, à l’image de son logo "qui s’inspire des trois axes X, Y et Z. Comme une manière évidente et assez simple de rappeler que nous habitons dans un monde en trois dimensions", a ainsi précisé la directrice. Elle ajoute : "Dans Zone XP, ces axes ne sont pas simplement une référence graphique, ils deviennent une proposition : celui d’un espace qui n’est pas donné, mais conquis par l’exploratoire, par le son, par l’immersion. Ici, X, Y et Z dessinent un champ d’expériences où l’on ne se contente pas d’écouter ou de regarder, mais où l’on traverse, où l’on circule. Une manière de dire que la culture n’est pas plane, pas frontale, mais qu’elle se déploie tout autour de nous, dans toute son intensité."

Une première semaine de lancement avant novembre

Mais avant son lancement officiel en novembre prochain, les spectateurs sont d’ores et déjà invités à plusieurs événements cette semaine, à commencer par le concert Sing the bell Electric de Julie Zhu ce lundi à 18 heures. Au programme, un concert de carillon augmenté avec électronique diffusé sur la place des Terreaux (1er arr.), le tout, accompagné par une immersion sonore dans la cour de l’Hôtel de Ville de Lyon.

C'est quoi la musique exploratoire ?

La musique exploratoire, ou musique expérimentale, regroupe des musiques qui se caractérisent par l'exploration de nouveaux moyens techniques et artistiques souvent en dehors des conventions et des normes admises dans les musiques traditionnelles occidentales.

Le festival investira d’autres lieux emblématiques de la capitale des Gaules, comme le théâtre des Célestins, la Maison de la Danse (8e arr.), le Sucre (2e arr.) ou encore la Trinité (2e arr.), mais aussi le Pôle pixel de Villeurbanne. Une première édition composée à 71 % de femmes, a d’ailleurs souligné Nadia Ratsimandresy. "Ce n’est pas si difficile de trouver des femmes artistes. Il suffit de faire l’effort", s’est-elle amusée.

Avec ce nouveau festival, le GRAME accompagne ainsi les artistes pour "traverser les esthétiques", "inventer des langages hybrides" et "lire le monde à travers des outils multiples", comme lors de la soirée Algorave, programmée le 6 novembre au Sucre, lors de laquelle les artistes comme Rémi Georges feront du livecoding, une performance musicale, écrite et improvisée en temps réel sur ordinateur.

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L'édition 2027 déjà programmée du 22 mars au 4 avril

S’il faut encore patienter quelques mois pour découvrir ce nouveau rendez-vous annuel, le GRAME travaille déjà à sa deuxième édition. Celle-ci se déroulera, et sera ensuite la norme, la dernière semaine de mars. En 2027, le rendez-vous est donné du 22 mars au 4 avril.

Tout le programme est à découvrir sur le site de la Ville de Lyon.