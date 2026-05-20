Lyon : pensé "par et pour les habitants", le parc du Château des Mères a en partie ouvert à Gerland

Situé au cœur du quartier historique de la Cité Jardin (7e arr.), le parc du Château des Mères offrira, à horizon 2028, 13 000 m2 d’espaces verts, aménagés avec du mobilier de détente, ainsi que des aires de jeux et des équipements sportifs.

"Le mandat précédent avait commencé par une visite de la Cité Jardin pour recevoir l’attente des riverains. Elles étaient claires : améliorer le cadre de vie au sud de Gerland. Nous voilà au début de ce second mandat pour l’inauguration de ce parc", souriait ce mercredi matin le maire de Lyon, Grégory Doucet. Situé au sud de la Cité Jardin, dans le quartier de Gerland (7e arr.), le parc du Château des Mères a partiellement ouvert ses portes au public le 11 mai dernier. À l’horizon 2028, 13 000 m2 de nature seront accessibles dans ce quartier historique en pleine transformation.

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Une première forme "transitoire" avec 9 000 m2 aménagés

Sur place, 9 000 m2 ont été réaménagés pour offrir aux habitants un espace de nature, alors que Gerland reste encore carencé en espaces verts, a souligné Sophia Popoff, adjointe déléguée à la Végétalisation. Un lieu pensé "par et pour les habitants", tout en respectant l’histoire et l’identité du site. Avant d’accueillir jusqu’en 1919 le Château des Mères (ancienne résidence médicale qui logeait les mères célibataires durant et après leur grossesse), une bâtisse bourgeoise avait été construite au 17e siècle. Son parc, paysagé et arboré, conçu en chemin de ronde, typique du style anglais, a été conservé et possède encore 90 arbres. La traversée et son ouverture situées au Sud ont également été repensées selon les plans cadastraux datant de 1854.

Sophia Popoff, adjointe déléguée à la Végétalisation, Fanny Dubot, maire du 7e arrondissement, et Grégory Doucet, maire de Lyon, ont inauguré ce mercredi 20 mai une partie du parc du Château des Mères dans le quartier de Gerland (Clemence Margall)

Encore en forme "transitoire", le parc offre désormais plusieurs assises et tables de pique-nique accessibles à tous. Des bosquets ont également été plantés aux quatre coins du parc. "Tout a été pensé pour que chacun y trouve son compte, pour ce parc devienne un lieu de rencontres", a appuyé Fanny Dubot, maire du 7e arrondissement. Les premières réflexions quant au futur usage du pavillon situé à l’arrière ont d'ailleurs été lancées. "Nous sommes toujours dans l’idée de rendre service aux habitants. Notre première idée concernerait le service public avec, pourquoi pas, une annexe de la mairie du 7e arrondissement", a poursuivi l’élue.

"La nature est importante, son accès est essentiel. La complexité était très importante sur le site, d’où cette conception qui a pris du temps", a quant à lui reconnu Grégory Doucet. L’édile s’est toutefois dit "très heureux" de l’ouverture partielle du parc, indiquant par ailleurs qu’il s’agissait de la "première concrétisation" des six parcs promis durant la campagne des municipales.

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Des aires de jeux, canines et des équipements sportifs d’ici 2028

Les études de maîtrise d’œuvre seront lancées au troisième trimestre de 2026. Les travaux sur le parc et l’Arène sont quant à eux attendus, respectivement, d’ici 2028 et 2030. À terme, le parc du Château des Mères accueillera de nouveaux espaces de détente, ainsi qu’une aire canine, des aires de jeux et des équipements sportifs. 300 000 euros ont été alloués à ces aménagements.

"Ce parc est un symbole de la façon dont nous voulons développer l’accès à la nature en ville. Il est important que tout le monde trouve sa place dans nos jardins, dans nos rues et dans nos espaces publics", a conclu Sophia Popoff.

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