"Un bilan sans précédent" après l’opération de lutte contre le narcotrafic menée dans le Rhône

À l’issue de la vaste opération menée par plus de 1 000 policiers et gendarmes mardi 19 mai dans le Rhône, 122 personnes ont été interpellées et 107 kilos de drogues ont été saisis.

L'opération est une réussite pour l'État. Mardi 19 mai, la préfecture du Rhône annoncé qu’une vaste opération de lutte contre le narcotrafic était en cours dans la région lyonnaise, menée par plus de 1 000 policiers nationaux et militaires de la gendarmerie.

200 opérations ont ainsi été menées à Lyon et dans les gares Part-Dieu, Perrache et Gerland, à Oullins-Pierre-Bénite, Écully, Vénissieux, Saint-Fons, Bron, Villeurbanne, Décines, Vaulx-en-Velin, Meyzieu, Rillieux-la-Pape, Tassin-la-Demi-Lune, Saint-Genis-Laval et Belleville-en-Beaujolais notamment.

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122 personnes interpellées

Et le bilan est "sans précédent" pour la préfecture du Rhône qui communique ce mercredi les derniers chiffres de ce vaste coup de filet, complétant ainsi ceux révélés hier. 122 individus ont été interpellés hier, 107 kilos de produits stupéfiants, "dont une grande majorité de cannabis", 6 armes de poing, 3 armes longues avec des munitions, dont une kalachnikov, ont été saisis. Les forces de l’ordre ont également découvert 40 000 euros en numéraire et 2 400 Francs Suisse. 22 000 euros ont également été saisis par l'huissier des finances publiques au cours d'un contrôle d’établissement dans le cadre d’un CODAF. 18 personnes en situation irrégulière sur le territoire ont été placées en détention, tandis que 83 amendes forfaitaires délictuelles ont été réalisées.

En déplacement hier dans le quartier de la Guillotière (3e et 7e arr.), le préfet du Rhône Etienne Guyot a réaffirmé faire de la sécurité "une priorité absolue" et a indiqué "ne rien lâcher pour mettre un coup d’arrêt" au trafic de stupéfiants dans l’agglomération lyonnaise, alors que celle-ci connaît une vague de violences depuis plusieurs semaines.

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