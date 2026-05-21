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Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil. (Photo : Lyon Capitale)

Un jeudi ensoleillé et chaud à Lyon, jusqu'à 26 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une belle journée de printemps qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce jeudi 21 mai 2026 avec des températures en hausses.

    Ce jeudi 21 mai, le temps s'annonce radieux à Lyon et dans toute la région lyonnaise. Sous les hautes pressions le soleil brillera du matin au soir malgrés quelques cirrus tout au long de la journée.

    Côté températures il fait 10 degrés ce matin et le mercure grimpera jusqu'à 26 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs en hausse et légèrement au dessus des normales de saison.

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