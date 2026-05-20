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Parc de la Tête d'Or
Le parc de la Tête d’Or. © Romane Thevenot

Lyon : "pas d’inquiétude" au parc de la Tête d’Or après le cas d'Hantavirus en 2024

  • par Clarisse Bererd

    • Après la détection d'un cas d'Hantavirus au parc de la Tête d'Or en 2024, les Lyonnais ne semblent pas inquiets.

    Alors que le soleil est de retour à Lyon ce mercredi, familles et habitués du parc de la Tête d'Or, situé dans le 6e arrondissement de Lyon, profitent des chaleurs printanières. Une grande majorité ne semble pas inquiète après la détection d'un cas d'Hantavirus en 2024, lié à la morsure d'un rat au sein du parc. La majorité n'en avait même pas connaissance.

    Lire aussi : Un cas d'Hantavirus lié aux rats du parc de la Tête d'Or détecté à Lyon en 2024

    "Je ne pense pas qu'il y ait d'inquiétude à avoir"

    Comme la majorité des personnes interrogées, Michelle a appris l’existence de ce virus "avec les cas sur le bateau". Le bateau de croisière en question, le MV Hondius, sur lequel le virus s’est répandu, causant la mort de trois personnes et plusieurs contaminations. "Je ne pense pas qu'il y ait d'inquiétude à avoir", déclare Kyllian, venu faire son footing quotidien.

    Visiteur occasionnel du parc, David confie lui ne pas être inquiet puisqu’il ne croise "que très rarement de rat", mais assure toutefois, qu'il fera "plus attention", maintenant qu'il sait qu'un rat a déjà été la source d'une contamination. "Si j’en vois un, je ne m’approcherais pas, c’est sûr", confirme Michelle.

    Assise sur une couverture dans l’herbe avec ses deux enfants en bas âge, Audrey, explique être plus vigilante. "Puisqu’ils peuvent parfois mettre des choses à la bouche, je fais attention, mais pas plus qu’auparavant. Ce n'est pas une chose à laquelle je pense en venant ici", partage-t-elle.

    Un contrôle continu de la Ville de Lyon

    De son côté, la Ville de Lyon affirme que les populations de rats sont suivies. Notamment avec des opérations de "dératisation, de piégeage continu et d'actions ciblées dans les zones sensibles".

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