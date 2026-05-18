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© Laurent Cousin

Nuits de Fourvière à Lyon : les métros et le funiculaire F1 renforcés les soirs de spectacle

  • par Loane Carpano

    • Afin de faciliter le retour des spectateurs, les horaires des métros et funiculaires seront prolongés lors des Nuits de Fourvière.

    Le festival des Nuits de Fourvière approche à grands pas, et pour l'occasion, le réseau TCL s'adapte. Afin de faciliter le retour des spectateurs depuis le théâtre gallo-romain, la fréquence des quatre lignes de métro sera exceptionnellement prolongée du 28 mai au 25 juillet.

    Lors des soirs de spectacle se terminant après 23 h 40, les quatre lignes de métro seront renforcées du dimanche au jeudi. Les vendredi et samedi, le réseau de métro fonctionnera jusqu'à 2 heures pendant toute la durée du festival.

    Le funiculaire F1 également renforcé

    Le funiculaire F1 Vieux Lyon, permettant d'accéder au site, proposera quant à lui une desserte sur mesure. Sa fréquence sera renforcée avec un funiculaire toutes les six minutes pendant une demi-heure après la fin de chaque représentation. Le service sera prolongé jusqu’à 00 h 35 pour les spectacles se terminant à 23 h 55.

    À noter que les parcs-relais en correspondance avec les lignes de métros resteront ouverts jusqu'à l'arrivée des dernières rames.

    Lire aussi : "C'est une blague", "la cata"... : la billetterie des Nuits de Fourvière irrite les Lyonnais

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