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Thierry Ehrmann, fondateur de la demeure du chaos à Saint-Romain-au-Mont-d’Or.

Métropole de Lyon : la Demeure du Chaos renonce à participer à la Nuit européenne des Musées

  • par Clarisse Bererd

    • Suite à des désaccords avec la mairie de Saint-Romain-au-Mont-d'Or, la Demeure du Chaos n’ouvrira pas le 23 mai pour la 22e édition de la Nuit européenne des Musées.

    Dans un communiqué de presse diffusé ce lundi 18 mai, le propriétaire de la Demeure du Chaos, située à Saint-Romain-au-Mont-d’Or, Thierry Ehrmann, annonce qu'il n'ouvrira pas le site à l'occasion de la Nuit européenne des Musées programmée le 23 mai prochain. En cause, des exigences de la mairie avec lesquelles il n'est pas en accord. Dans le détail, Thierry Ehrmann dénonce la volonté de la municipalité de soumettre l’ouverture du musée à une "autorisation municipale".

    Faute de compromis, le musée situé à Saint-Romain-au-Mont-d’Or n’ouvrira donc pas ses portes, pourtant déjà annoncée comme participant à l'évènement.

    Aucun accord concluant

    Pourtant, à en croire les mots du maire de la commune, Guillaume Malot, le désaccord concernerait en réalité la sécurité sur la voie publique et l'encadrement de l'affluence de visiteurs attendue. "Comme on le fait pour le vide-grenier organisé par le Sous des écoles, on demande que le barrièrage, le stationnement, ou encore la circulation soient gérés", explique-t'il. Et d'ajouter : "Il faut éviter de saturer le village." En effet, l'évènement attire entre 5 000 et 10 000 visiteurs chaque année selon la mairie.

    La mairie et la gendarmerie de Neuville-sur-Saône avaient établi un plan de circulation, mais le propriétaire du site n'aurait pas donné son accord. À l’issue de cet échange en gendarmerie, Thierry Ehrmann a donc décidé "d’annuler l’ouverture pour cet événement", affirme encore la mairie. Pour rappel, de fortes tensions subsitent depuis plus de 20 ans entre la municipalité et Thierry Ehrmann.

    La Demeure du Chaos assure enfin avoir proposé de mettre à disposition "un terrain vague de 1 647 m2 aménagé en parking végétalisé." Pour l'heure, la mairie de Saint-Romain-au-Mont-d’Or ne nous a pas répondu sur ce point.

    Plan de circulation au sein du village de Saint-Romain-au-Mont-d'Or prévu, basé sur celui réalisé lors de la Nuit européenne des Musées 2024

    Lire aussi : Tensions autour de la Demeure du chaos : son fondateur répond au maire de Saint-Romain-au-Mont-d'Or

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