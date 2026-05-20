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Camille Galliard-Minier, ministre déléguée chargée de l’Autonomie, attendue à Lyon ce jeudi

  • par LR

    • La ministre déléguée chargée de l’Autonomie et des Personnes handicapées, Camille Galliard-Minier, sera à Lyon ce jeudi 21 mai à l’occasion des 60 ans du Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC).

    À l’occasion des 60 ans du Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC), la ministre déléguée chargée de l’Autonomie et des Personnes handicapées, Camille Galliard-Minier, est attendue à Lyon ce jeudi 21 mai.

    "Ce déplacement s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de saluer le rôle joué par le CIRC dans la recherche internationale contre le cancer, ainsi que son engagement historique au service de la santé publique mondiale", indiquent les services de l’État. La ministre clôturera ainsi la conférence qui réunit chercheurs, responsables institutionnels et partenaires internationaux autour des grands enjeux de prévention, d’innovation scientifique et de coopération en matière de lutte contre le cancer à la Halle Tony Garnier, dans le 7e arrondissement.

    Elle assistera également au panel ministériel en présence des ministres la Santé du Maroc, du Brésil, de l’Indonésie, de l’Arabie Saoudite et de l’Australie. "Cette visite sera également l’occasion d’échanger avec plusieurs représentants internationaux présents à Lyon, dans un contexte où les coopérations scientifiques et sanitaires constituent un levier majeur pour répondre aux défis de santé publique actuels", la préfecture du Rhône.

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