Un atelier de carrosserie de Vénissieux fermé pour travail dissimulé

Un atelier de carrosserie situé à Vénissieux a été fermé administrativement pour deux semaines après un contrôle des autorités. En cause, du travail dissimulé.

Situé avenue Viviani, à Vénissieux, l'atelier de carrosserie automobile CLM autos fait l'objet d'une fermeture administrative depuis le 11 mai, et ce, pour quatorze jours. En cause, la découverte de travail dissimulé par les autorités, par "dissimulation de salarié" et "emploi d'étranger sans autorisation de travail salarié", précise l'arrêté préfectoral daté du 27 avril.

C'est plus précisément la présence de deux individus en position de travail au moment du contrôle qui a justifié cette fermeture. Ils n'avaient pas fait l'objet, au préalable, d'une déclaration d'embauche.

A noter qu'en cas de non-respect de cette fermeture administrative, le gérant s'expose à deux mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende.

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