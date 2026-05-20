Commerce emblématique du centre de Lyon, la ganterie “Au gant Grenoblois” va fermer après près d’un siècle d’existence.

C'est l'une des boutiques les plus emblématiques de Lyon qui va fermer le rideau. Selon nos informations, "Au gant Grenoblois", boutique fondée en 1927 par la famille Noturno et située rue Constantine, dans le quartier des Terreaux (1er arrondissement) s'apprête à être revendue. Contactée, Soledad Lo Greco, la propriétaire de l'établissement, n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet.

En 1927, la maison mère du groupe s'installe rue Cuvier à Lyon. Trois autres ateliers-boutique font suite et s’installent dans les quartiers principaux de Lyon (place Carnot, rue Gambetta et rue Constantine). Aujourd’hui, "Au gant Grenoblois" est spécialisé dans les gants de ville, de sport et de cérémonie.

Plusieurs commerces emblématiques touchés par des fermetures

Cette fermeture s'écrit dans une tendance plus large qui a touché plusieurs commerces ces dernières années. En 2022, le dernier crépin (commerçant en cuirs, outils et fournitures du cordonnier) de la ville de Lyon fermait sa boutique. L'année suivante, c'était au tour du magasin le plus vieux de la capitale des Gaules, fondé en 1780 de baisser le rideau. L'homme d’Osier était spécialisé dans la vannerie et les meubles en rotin.

Un déclin des commerçants indépendants vu comme inéluctable dans les centres-villes des grandes métropoles selon Arnaud Gasnier, professeur à l’université du Mans et chercheur au laboratoire Espaces et Sociétés. Interrogé par Lyon Capitale en avril 2024, il expliquait que "beaucoup d’indépendants mettent la clé sous la porte. Ils ont plus de mal à prendre le tournant du e-commerce qui représente aujourd’hui 15 % des achats et on table sur 20 % en 2030. Les indépendants sont les grands perdants du changement de mode de consommation".

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