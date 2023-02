Sélection livre : 2000, l’odyssée du rock

C’est un événement pour les amateurs de rock : la sortie d’un bouquin de référence sur le rock américain des années 2000, écrit par un spécialiste de la question, le Lyonnais d'origine Cédric Rassat, qui a planché dix ans durant sur le sujet. Rock‘n’roll, année(s) zéro. Histoires d’Amérique 1. De Los Angeles à New York est un must dont le deuxième tome devrait paraître dans quelques mois.

Au début des années 2000, l’idée a cours que le rock est mort – et presque enterré. Les musiques urbaines et l’électro l’ont supplanté tant comme vecteurs de nouveautés que comme nouvelles poules aux œufs d’or pour une industrie du disque qui se cherche un second souffle après des années fastes. Lorsqu’il sort en 2000, The Marshall Mathers d’Eminem est le premier album de rap à passer la barre des vingt millions d’exemplaires. Le dernier album de rock à s’être vendu dans ces proportions est Nevermind de Nirvana, neuf ans plus tôt. L’un des gros vendeurs rock des années 2000, The Strokes, passe à peine la barre des deux millions.

Commercialement, il n’y a donc pas photo. Mais c’est aller un peu vite en besogne que d’enterrer le rock, pour lequel les années 2000 vont, du côté des États-Unis, constituer une véritable cure de jouvence. Ce n’est pas à proprement parler la thèse de Cédric Rassat mais c’est l’un de ses arguments : ceux qui pensent que le rock était mort en 2000 et les années qui suivirent n’ont qu’à lire son livre pour s’apercevoir qu’ils se mettent le doigt dans l’œil – et le manche de la guitare avec.

Au prix d’un travail dantesque qui comptera au final deux tomes de plus de six cents pages, dont le premier vient de sortir, le journaliste rock et scénariste de BD lyonnais a choisi de raconter l’histoire du rock américain des années 2000 – ces années zéro qui sont aussi un recommencement – à travers une série de portraits et analyses discographiques de quelques grandes figures de ce qu’on appelle le rock indé américain – puisque c’est dans ces années-là qu’il a véritablement pris son essor.

D’Ouest en Est

Dix ans durant, Cédric Rassat a interviewé ces artistes ou ceux qui les ont côtoyés (personnellement ou professionnellement) pour raconter la genèse de quelques-uns des grands disques de la décennie. Des artistes ayant déjà pignon sur rue à l’égard de l’indépendance musicale (Bill Callahan, Howe Gelb, David Pajo), qui ont fait leur trou à ce moment-là (Kurt Vile, The Strokes) ou même qui sont trop tôt disparus (Elliott Smith). Cela donne, rien que pour le tome 1, quatorze longs chapitres contant la confection d’albums comme Figure 8 (Elliott Smith), Whatever, Mortal (Papa M), A River Ain’t Too Much to Love (Smog) ou Is This It ? (The Strokes) sur lesquels l’amateur de rock aura d’autant plus de plaisir à se repencher ou le profane à se pencher. L’ensemble tissant à la fois le récit d’une réinvention du rock de ces années-là mais aussi un voyage musical d’Ouest en Est (la fameuse conquête de l’Ouest à l’envers d’Easy Rider) à travers la géographie musicale des States et ces villes toutes liées à un genre musical en particulier. Un récit aussi passionnant que rigoureusement précis ou documenté. Un projet tel que l’intéressé a dû monter sa propre maison d’édition, Longues Ondes, pour lui donner vie. Une vraie mine d’or qui mérite une ruée dans les points de vente spécialisés.

Rock‘n’roll, année(s) zéro. Histoires d’Amérique 1. De Los Angeles à New York – Cédric Rassat (Longues Ondes). Disponible notamment au Bal des Ardents et chez Sofa Records.

Illustrations de l'ouvrage : Raphaël Gauthey, Jean-Luc Navette, Emre Orhun et Ludivine Stock.