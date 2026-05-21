Alors que les accusations se multiplient contre Patrick Bruel, qui doit se produire à la LDLC Arena de Décines en novembre prochain, le maire de Lyon, Grégory Doucet, estime que le chanteur devrait se tenir "à distance des salles de concerts".

Patrick Bruel mettra-t-il sa carrière de comédien et de chanteur en pause ? C'est en tout cas ce que lui recommande de faire Grégory Doucet, maire de Lyon. Alors que les accusations de violences sexuelles et de viols se multiplient contre l'artiste, l'édile écologiste, estime "qu'il est préférable qu'il se tienne à distance des salles de concerts".

Patrick Bruel doit se produire le 19 novembre 2026 à la LDLC Arena de Décines pour célébrer les 35 ans de l'album "Alors Regarde". Mais face aux accusations portées par au moins 12 femmes à son encontre, de plus en plus de voix s'élèvent contre la poursuite de la carrière de l'artiste. Si le chanteur a vu ses concerts être annulés au Québec, le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, et son homologue de Marseille, Benoît Payan, ont déjà pris position et demandé à Patrick Bruel d'annuler ses concerts. D'autres maires ont également invité le chanteur visé par quatre enquêtes pour viols en France et une enquête judiciaire en Belgique pour agression sexuelle, à renoncer à se produire dans leurs villes.

"Monsieur Bruel doit comprendre l’émoi que provoque la tenue de ses représentations au vu des graves accusations portées à son encontre. À Lyon, comme ailleurs, la parole des femmes doit être écoutée, considérée et respectée" estime Grégory Doucet, contacté par Lyon Capitale. Avant de poursuivre : "Dans le contexte actuel, je pense qu’il est préférable qu’il se tienne à distance des salles de concerts pour permettre à la justice de faire sereinement son travail, dans le respect de sa présomption d’innocence et le respect de la parole des victimes."

"La présomption d'innocence s'applique à ce stade"

De son côté, la LDLC Arena, également contactée par Lyon Capitale, se montre plus prudente concernant l'affaire qui éclabousse l'artiste de 67 ans. Si la salle de Décines confirme avoir "pris connaissance des accusations visant Patrick Bruel et suit cette situation avec la plus grande attention", la direction de la salle explique que "la présomption d'innocence s'applique à ce stade".

"Nous tenons cependant à exprimer notre respect pour la parole des femmes qui ont témoigné. Dans l'attente d'une décision judiciaire, le choix du maintien ou de l'annulation du concert relève uniquement de la responsabilité des organisateurs" conclut la LDLC Arena.

De son côté, l'interprète de "Alors regarde", "Casser la voix" et "Place des grands hommes" conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, affirmant n'avoir "jamais forcé" une femme à des relations sexuelles. Sa tournée doit démarrer le 16 juin au Cirque d'Hiver à Paris, puis passer dans de nombreuses villes françaises, en Suisse et en Belgique.