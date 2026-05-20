Lyon : l’appel à candidatures de soutien à la vie associative lancé dans le 4e arrondissement

Dans le cadre du dispositif "Lyon Puissance 9", la mairie du 4e arrondissement relance son appel à candidatures pour l’attribution des subventions de soutien à la vie associative.

Depuis 2024, le dispositif "Lyon Puissance 9" permet de soutenir l’animation de la ville grâce aux subventions à la vie associative en arrondissement (SAVA). Les mairies d’arrondissement peuvent ainsi attribuer des aides, sur la base d’un budget annuel de 100 000 euros à l’échelle de la mairie centrale, aux associations sélectionnées.

Cette année encore donc, la mairie du 4e arrondissement lance son appel à candidatures auprès des associations, qui auront jusqu’au 1er juillet prochain pour s’inscrire. Dotée d’un budget de 8 232 euros, la municipalité indique dans un communiqué qu’elle sera "particulièrement attentive aux projets orientés autour du dynamisme du territoire ou de l’animation de l’espace public, intégrant les publics éloignés, socialement et écologiquement responsables."

Des aides "de 500 à 2 000 euros"

Les demandes de financement des associations peuvent être "de 500 à 2 000 euros" et pourront porter sur des dépenses de fonctionnement ou d’investissement, "tant que ces dépenses contribuent à réaliser le projet qu’elles souhaitent développer sur le territoire du 4e arrondissement", précise encore la mairie. Et d’ajouter : "Les crédits ne pourront pas être utilisés pour des travaux sur du patrimoine immobilier. Les associations ne bénéficiant pas de subventions de la Ville de Lyon seront privilégiées."

En 2025, 14 associations ont reçu une subvention de la mairie du 4e arrondissement.

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