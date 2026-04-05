Municipales 2026 : Olivier Berzane installé maire du 8e arrondissement dans un climat tendu

Le conseil d’installation du 8e arrondissement de Lyon a officialisé, ce samedi 4 avril, la réélection de Olivier Berzane à la tête de la mairie. Une reconduction qui ne fait pas l’unanimité.

Ce samedi 4 avril, les arrondissements de Lyon ont installé leur maire. Ce fut le cas dans le 8e arrondissement, avec la réélection de l’écologiste Olivier Berzane, fidèle allié de Grégory Doucet. Le nouvel exécutif s’appuie sur un groupe majoritaire de 21 élus issus de l’union de la gauche et des écologistes. Treize adjoints ont été désignés, soit le maximum autorisé par la loi.

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Une opposition qui ne décolère pas

Face à eux, l’opposition est dominée par le groupe Cœur Lyonnais, fort de huit élus. Dans la foulée de cette installation, les réactions n’ont pas tardé de la part des opposants de Olivier Berzane. Sur X, Franck Lévy a dénoncé une victoire reposant selon lui sur "une alliance honteuse".

Celui-ci fait référence à l’alliance établie avec La France insoumise pour pouvoir remporter ce scrutin. Le 22 mars dernier, Olivier Berzane s’était imposé avec 49,97 % des suffrages, devançant Barbara Velon, candidate de Cœur Lyonnais, qui avait recueilli 42,51 % des voix.

"Notre alliance n’a rien de honteux", avait expliqué l’édile du 8e arrondissement à notre micro le 19 mars dernier. Franck Lévy n’est pas du même avis et a tenu à assurer que son groupe resterait "vigilant face aux abus de procédures et aux fausses concertations".

Avec une opposition aussi déterminée, le nouveau mandat de Olivier Berzane s’ouvre dans un climat politique tendu.