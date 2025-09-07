Les Subs : une rentrée créative !

Les Subs font leur rentrée avec la 5e édition d’Optimisme Ambient qui explore, sous le signe de la créativité, les liens entre danse et musique.

Dans le cadre de la Biennale de la danse, les Subs accueillent trois performances qui ont en commun le désir de transformation et le refus des normes. Leather Better d’Andréa Givanovitch ouvre la saison – rappelant VanThorhout d’Alexander Vantournhout vu en 2023. Le circassien interrogeait à travers la figure du dieu Thor la masculinité et la vulnérabilité en manipulant un marteau souple tandis que Givanovitch (ancien interprète d’Ohad Naharin) utilise ici une veste en cuir avec laquelle il joue pour libérer le corps, au travers de mouvements sonores, des normes sociales.

Performeuse et chorégraphe belge, Mercedes Dassy propose Spongebabe IN L.A, un autoportrait hybride où elle mixe chansons, paroles intimes ou engagées et moments dansés qui interrogent son identité de femme, sa capacité à se réinventer dans un monde fait de chaos et d’oppression. Elle fait de son corps un manifeste politique qui lutte et se métamorphose, rejoignant les préoccupations d’une humanité qui lui ressemble.

Sujet au Ballet de l’Opéra de Paris jusqu’en 2024, Simon Leborgne a pris le large pour aller vers d’autres expériences et nous embarquer grâce à Ad Libitum dans un duo fiévreux avec le batteur Ulysse Zangs (également danseur formé à l’Opéra de Paris). Ensemble ou dans un rapport de force, ils explorent leurs limites pour libérer le mouvement des codes artistiques et leur puissance expressive.

Côté musique électronique, entre autres, Odalie invitera le public à une soirée gratuite où violoncelle et synthétiseur modulaire se mélangent pour créer un univers rempli de contrastes et d’émotions et le dimanche 14 septembre, les enfants (à partir de 6 ans) pourront participer à la Boum PIXMIX et à RISK Party et même choisir, à travers un jeu interactif, sur quels rythmes (house, techno, trance ou bass music…) ils pourront danser !

Optimisme Ambient – Du 10 au 14 septembre aux Subs

Programme complet : les-subs.com