Exposition au musée de Fourvière : Viollet-le-Duc, orfèvre du sacré

Le musée de Fourvière consacre une exposition exceptionnelle à Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879), architecte français connu pour ses restaurations, entre autres, d’édifices religieux comme Notre-Dame de Paris, dont il réinventait également le mobilier et les objets liturgiques (calices, chandeliers, tabernacles…) dans un souci d’harmonisation architecturale.

C’est cet aspect, moins connu du grand public, que l’exposition nous fait découvrir, à travers une sélection d’œuvres emblématiques issues notamment du Trésor de Notre-Dame de Paris comme les reliquaires de la Sainte Couronne d’épines ou du Saint Clou, mais également la vision d’un artiste total, à la fois architecte, dessinateur, théoricien et restaurateur. Inscrit dans le grand mouvement néogothique du XIXe siècle, passionné par le Moyen Âge, il était un fervent défenseur de l’accessibilité artistique et milita pour une mise en série des objets liturgiques (sans sacrifier l’aspect esthétique) pour que chacun, indépendamment de sa condition sociale, puisse en posséder un. Le parcours, conçu comme une immersion dans l’univers de l’artiste grâce à un hologramme le représentant, est commenté et accessible sur smartphone tandis qu’un espace-atelier de dessin est dédié à l’orfèvrerie.

Les Trésors méconnus de Viollet-le-Duc – Jusqu’au 2 novembre, au musée de Fourvière – fourviere.org