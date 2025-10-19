Culture
Reliquaire Sainte Couronne de Notre-Dame de Paris © Pascal Lemaître

Exposition au musée de Fourvière : Viollet-le-Duc, orfèvre du sacré

  • par Martine Pullara

    • Le musée de Fourvière consacre une exposition exceptionnelle à Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879), architecte français connu pour ses restaurations, entre autres, d’édifices religieux comme Notre-Dame de Paris, dont il réinventait également le mobilier et les objets liturgiques (calices, chandeliers, tabernacles…) dans un souci d’harmonisation architecturale. 

    C’est cet aspect, moins connu du grand public, que l’exposition nous fait découvrir, à travers une sélection d’œuvres emblématiques issues notamment du Trésor de Notre-Dame de Paris comme les reliquaires de la Sainte Couronne d’épines ou du Saint Clou, mais également la vision d’un artiste total, à la fois architecte, dessinateur, théoricien et restaurateur. Inscrit dans le grand mouvement néogothique du XIXe siècle, passionné par le Moyen Âge, il était un fervent défenseur de l’accessibilité artistique et milita pour une mise en série des objets liturgiques (sans sacrifier l’aspect esthétique) pour que chacun, indépendamment de sa condition sociale, puisse en posséder un. Le parcours, conçu comme une immersion dans l’univers de l’artiste grâce à un hologramme le représentant, est commenté et accessible sur smartphone tandis qu’un espace-atelier de dessin est dédié à l’orfèvrerie.

    Les Trésors méconnus de Viollet-le-Duc – Jusqu’au 2 novembre, au musée de Fourvière – fourviere.org

    à lire également
    Xavier de La Selle musée du patrimoine de Lyon Gadagne
    "Le surnaturel au Moyen Âge était presque naturel"

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    police lyon faits divers
    Lyon : un policier traîné sur plusieurs mètres par deux individus en scooter 12:52
    Exposition au musée de Fourvière : Viollet-le-Duc, orfèvre du sacré 12:05
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Pollution à Lyon : avec le vent, la qualité de l’air s’améliore ce dimanche 11:23
    gendarmerie
    Un corps découvert dans un puits au nord-ouest de Lyon 10:44
    Vent : le Rhône et deux départements d’Auvergne-Rhône-Alpes placés en vigilance jaune 10:00
    d'heure en heure
    police Lyon
    Lyon : un refus d'obtempérer fait trois blessés graves dans le quartier de Confluence   09:19
    vue panorama lyon
    Météo : du vent et des nuages, mais 19 degrés attendus ce dimanche à Lyon 08:56
    Xavier de La Selle musée du patrimoine de Lyon Gadagne
    "Le surnaturel au Moyen Âge était presque naturel" 07:00
    Ligue 1 : l’Olympique Lyonnais ne parvient pas à s'imposer à Nice 18/10/25
    Lou Rugby
    Top 14 : face à Montpellier, le LOU reste impuissant 18/10/25
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : il est condamné pour avoir proposé des vidéos pédocriminelles sur un jeu en ligne pour enfants 18/10/25
    Isère : La Ferme à Dédé remporte l’émission "La meilleure cuisine régionale, c’est chez moi !" 18/10/25
    gendarmerie
    Rhône : un trafic de drogue démantelé à Tarare, 14 personnes interpellées 18/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut