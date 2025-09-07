Il vole un véhicule à Lyon avant d’être interpellé à Irigny quelques heures plus tard

Vendredi 5 septembre, un individu a été interpellé à Irigny par la police municipale alors qu’il commettait plusieurs infractions au volant d’un véhicule qui s’avérait être volé.

Alors que la police municipale d’Irigny effectuait une patrouille de surveillance, cette dernière a alors repéré un automobiliste au comportement suspect et commettant plusieurs infractions, dont le non-port de la ceinture de sécurité ainsi qu’une circulation en sens interdit. D’après nos confrères du Progrès, la police a alors arrêté l’individu pour le contrôler.

Leur soupçon a été bon puisqu’il s’avérait que le véhicule avait été volé à Lyon quelques heures plus tôt et que son propriétaire avait porté plainte dans la matinée. Le suspect a été interpellé et pris en charge par la police nationale.