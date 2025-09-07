Métropole de Lyon : l’enquête publique sur le TEOL débute demain

L’enquête publique dirigée par Sytral Mobilités concernant la future ligne de Tramway Express de l’Ouest Lyonnais (TEOL) débute demain, lundi 8 septembre.

Le projet du Tramway Express de l’Ouest Lyonnais (TEOL) se précise. Tandis que les premières images du pont d’environ 200 mètres qui reliera à terme le quai Rambaud (2e arr.) au quai Rousseau à La Mulatière ont été dévoilées en juillet, l’enquête publique commandée par le Sytral Mobilités débute, quant à elle, demain, lundi 8 septembre. Les Grands Lyonnais auront ensuite jusqu’au 8 octobre pour exprimer leur avis.

50 000 passagers quotidiens attendus

Durant ce mois, les citoyens pourront consulter le dossier d’enquête publique dans les différentes mairies concernées (mairies du 2e arr., du 5e arr., de Sainte-Foy-lès-Lyon, de Francheville, Tassin-la-Demi-Lune, La Mulatière et au siège de Sytral Mobilités), rencontrer le commissaire enquêteur dans les mairies précédemment citées, et donner leurs avis sur les registres papiers mis à disposition dans les mairies, par courrier au commissaire enquêteur, par mail (enquete-teol@mail.registre-numerique.fr) ou sur le site dédié.

Pour rappel, le TEOL permettra à l’horizon 2032 de relier Lyon à La Mulatière en passant par les secteurs d'Alaï et de Libération à Tassin-la-Demi-Lune, le 5e arrondissement de Lyon, Sainte-Foy-lès-Lyon et le centre, via le sud de la Presqu'île, à Confluence (2e arr.) et Jean Macé (7e arr.). Cinq nouvelles stations seront créées et les dessertes des tramways T1 et T2 seront mutualisées. Les tramways circuleront de 4h30 à 1 heure avec une fréquence d’une rame toutes les 5 minutes en heure de pointe. 50 000 passagers quotidiens sont attendus sur cette nouvelle ligne.

