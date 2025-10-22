Actualité
bache pro aulas lyon
L’affichage visible sur le quai Claude Bernard à Lyon.

Bâche pro-Aulas : le maire de Lyon procède à un signalement en justice

  • par Nathan Chaize

    • Un signalement a été effectué par la Ville de Lyon après qu'une bâche pro-Aulas a été installée sur un bâtiment le 20 octobre.

    La Ville de Lyon a annoncé ce mercredi avoir procédé à un signalement auprès de procureur de la République de Lyon au titre de l'article 40 du code de procédure pénale après qu'une bâche pro-Aulas a été installée illégalement sur un immeuble du quais Claude-Bernard.

    Lire aussi : Affichage sauvage pro-Aulas à Lyon : les Verts saisissent la commission des comptes de campagne

    "Cette installation constitue une infraction au Code électoral, au Code de l’environnement et au Règlement local de publicité"

    Lundi matin, le compte de Génération Aulas, collectif de soutien à l'ancien président de l'Olympique Lyonnais, a partagé la photo d'une grande affiche, dressée sur un échafaudage, où l'on peut voir Jean-Michel Aulas aux côtés de Bernard Lacombe, légende de l'Olympique Lyonnais décédé en juin dernier, avec une phrase en forme de tacle appuyé aux Écologistes : "À Lyon, seul la pelouse de Gerland est verte… Et on marche dessus."

    "La Ville de Lyon rappelle que la communication dans l'espace public doit respecter les lois et règlements en vigueur et notamment ceux édictés en période pré-électorale. Cette installation constitue une infraction au Code électoral, au Code de l’environnement et au Règlement local de publicité (RLP), qui encadrent strictement l’affichage et la publicité sur le territoire communal", écrit la collectivité dans un communiqué de presse.

    Les soutiens d'Aulas ont saisi la commission des comptes de campagne pour une interview du maire

    Le parti du maire Grégory Doucet a par ailleurs annoncé plus tôt dans la semaine saisir la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) "afin que toute la lumière soit faite sur les conditions de financement, de production et d’installation de ce dispositif". L'entourage du candidat Aulas assure de son côté n'avoir rien à voir avec son installation.

    Avec ce nouvel épisode, la campagne électorale continue de se jouer sur le terrain judiciaire. Il y a quelques semaines, les équipes de Jean-Michel Aulas avaient annoncé saisir la commission des comptes de campagne après que le maire a accordé une interview à un média dans laquelle il fustige l'ex-président de l'OL, depuis son bureau de maire. Les pro-Aulas estiment qu'il s'agit d'une utilisation des moyens de la collectivité à des fins électorales.

    à lire également
    Prolongement du T6 à Lyon et Villeurbanne : feu vert pour les essais dynamiques

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Prolongement du T6 à Lyon et Villeurbanne : feu vert pour les essais dynamiques 17:16
    bache pro aulas lyon
    Bâche pro-Aulas : le maire de Lyon procède à un signalement en justice 16:42
    perspective futur de la place edgar quinet à Lyon
    Lyon : les travaux débutent place Edgar Quinet, livraison prévue pour l'été 2026 16:25
    Dracula Technologies croque le marché de la technologie sans piles et lève 30 millions d'euros 15:54
    JO 2030 dans les Alpes : un collectif citoyen, appuyé par des élus écologistes, demande l'arrêt du projet 15:51
    d'heure en heure
    Avocate au palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Préemption illégale : la Métropole de Lyon condamnée à verser 11.000 euros à un propriétaire 15:05
    Ain : feu vert pour le plan de valorisation du patrimoine d'Ambronay 14:20
    À presque 5000 mètres d’altitude, Julien Roux escalade un mur suspendu à une montgolfière 13:40
    À Vénissieux, un magasin de déstockage fermé après un contrôle sanitaire 13:05
    Lyon : Eve Robert nommée directrice générale adjointe des HCL 12:26
    Deux distinctions européennes pour la Métropole de Grenoble 11:44
    "Illumination" : la nouvelle bûche de Noël de la maison Bocuse rend hommage à Lyon 11:11
    Dermatose nodulaire contagieuse : des mesures renforcées en Isère 10:39
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut