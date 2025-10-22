Bâche pro-Aulas : le maire de Lyon procède à un signalement en justice

Un signalement a été effectué par la Ville de Lyon après qu'une bâche pro-Aulas a été installée sur un bâtiment le 20 octobre.

La Ville de Lyon a annoncé ce mercredi avoir procédé à un signalement auprès de procureur de la République de Lyon au titre de l'article 40 du code de procédure pénale après qu'une bâche pro-Aulas a été installée illégalement sur un immeuble du quais Claude-Bernard.

"Cette installation constitue une infraction au Code électoral, au Code de l’environnement et au Règlement local de publicité"

Lundi matin, le compte de Génération Aulas, collectif de soutien à l'ancien président de l'Olympique Lyonnais, a partagé la photo d'une grande affiche, dressée sur un échafaudage, où l'on peut voir Jean-Michel Aulas aux côtés de Bernard Lacombe, légende de l'Olympique Lyonnais décédé en juin dernier, avec une phrase en forme de tacle appuyé aux Écologistes : "À Lyon, seul la pelouse de Gerland est verte… Et on marche dessus."

"La Ville de Lyon rappelle que la communication dans l'espace public doit respecter les lois et règlements en vigueur et notamment ceux édictés en période pré-électorale. Cette installation constitue une infraction au Code électoral, au Code de l’environnement et au Règlement local de publicité (RLP), qui encadrent strictement l’affichage et la publicité sur le territoire communal", écrit la collectivité dans un communiqué de presse.

Les soutiens d'Aulas ont saisi la commission des comptes de campagne pour une interview du maire

Le parti du maire Grégory Doucet a par ailleurs annoncé plus tôt dans la semaine saisir la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) "afin que toute la lumière soit faite sur les conditions de financement, de production et d’installation de ce dispositif". L'entourage du candidat Aulas assure de son côté n'avoir rien à voir avec son installation.

Avec ce nouvel épisode, la campagne électorale continue de se jouer sur le terrain judiciaire. Il y a quelques semaines, les équipes de Jean-Michel Aulas avaient annoncé saisir la commission des comptes de campagne après que le maire a accordé une interview à un média dans laquelle il fustige l'ex-président de l'OL, depuis son bureau de maire. Les pro-Aulas estiment qu'il s'agit d'une utilisation des moyens de la collectivité à des fins électorales.