Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne ce jeudi

La qualité de l'air restera globalement bonne ce jeudi dans la région lyonnaise, grâce notamment au vent et à la pluie qui permettront de maintenir des concentrations de polluants assez bas.

On respire toujours relativement bien à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise. Ce jeudi 23 octobre 2025, la qualité de l'air sera bonne à Lyon, avec des concentrations en polluants toujours peu élevées, grâce notamment au temps automnal entre vent et pluie, qui sévira sur la région lyonnaise aujourd'hui.

Ainsi, les concentrations en particules fines et dioxyde de soufre seront faibles et elles seront moyennes en ce qui concerne l'ozone et le dioxyde d'azote.