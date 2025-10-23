Une altercation entre détenus a éclaté mercredi 22 octobre en fin d’après-midi dans la cour de promenade du centre pénitentiaire caladois. Cinq prisonniers ont été blessés, dont deux grièvement.

Une fin de journée sous tension à la prison de Villefranche-sur-Saône. Selon nos confrères du Progrès, vers 17 h 30, une bagarre a éclaté entre plusieurs détenus lors d’une promenade, provoquant un important déploiement de secours. Selon les premiers éléments, une arme blanche aurait été utilisée.

Cinq prisonniers ont été touchés. Deux d’entre eux, âgés de 19 et 29 ans, ont dû être héliportés vers les hôpitaux Édouard-Herriot et Lyon Sud, leurs blessures au thorax nécessitant une prise en charge urgente. Trois autres ont été conduits dans des établissements du département.

Le dispositif de secours, mobilisant pompiers, Samu et forces de l’ordre, s’est prolongé jusqu’à 19 h. L’administration pénitentiaire se veut rassurante : aucun pronostic vital ne serait engagé. Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cette rixe survenue derrière les murs du centre pénitentiaire caladois.