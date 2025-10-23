Actualité
villefranche prison
Image d’illustration de la prison de Villefranche-sur-Saône. (Crédit DR)

Violente rixe à la prison de Villefranche-sur-Saône : cinq détenus blessés

  • par La Rédaction

    • Une altercation entre détenus a éclaté mercredi 22 octobre en fin d’après-midi dans la cour de promenade du centre pénitentiaire caladois. Cinq prisonniers ont été blessés, dont deux grièvement.

    Une fin de journée sous tension à la prison de Villefranche-sur-Saône. Selon nos confrères du Progrès, vers 17 h 30, une bagarre a éclaté entre plusieurs détenus lors d’une promenade, provoquant un important déploiement de secours. Selon les premiers éléments, une arme blanche aurait été utilisée.

    Cinq prisonniers ont été touchés. Deux d’entre eux, âgés de 19 et 29 ans, ont dû être héliportés vers les hôpitaux Édouard-Herriot et Lyon Sud, leurs blessures au thorax nécessitant une prise en charge urgente. Trois autres ont été conduits dans des établissements du département.

    Le dispositif de secours, mobilisant pompiers, Samu et forces de l’ordre, s’est prolongé jusqu’à 19 h. L’administration pénitentiaire se veut rassurante : aucun pronostic vital ne serait engagé. Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cette rixe survenue derrière les murs du centre pénitentiaire caladois.

    à lire également
    Lyon : un homme blessé à la machette, l’agresseur interpellé

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : un homme blessé à la machette, l’agresseur interpellé 08:47
    Une quinquagénaire se tue en plongeant dans le Rhône au volant de sa voiture 08:20
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne ce jeudi 07:59
    villefranche prison
    Violente rixe à la prison de Villefranche-sur-Saône : cinq détenus blessés 07:47
    Orages et vent violent : l'ensemble d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:34
    d'heure en heure
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    De la pluie et du vent ce jeudi à Lyon, jusqu'à 17 degrés attendus 07:13
    Renaud Payre, vice-président de la Métropole de Lyon en charge du logement
    "L’encadrement des loyers continue d’exister à Lyon et Villeurbanne" : Renaud Payre rassure les locataires 07:00
    Réserve militaire : onze entreprises de Haute-Savoie signent avec la Garde nationale 22/10/25
    Tempête Benjamin : les parcs, jardins et cimetières de Villeurbanne fermés ce jeudi 22/10/25
    train à très grande vitesse Avelia Horizon d’Alstom, Villeurbanne
    Villeurbanne : Eurostar commande 30 trains Avelia Horizon à Alstom pour 1,4 milliard d'euros 22/10/25
    Prolongement du T6 à Lyon et Villeurbanne : feu vert pour les essais dynamiques 22/10/25
    bache pro aulas lyon
    Bâche pro-Aulas : le maire de Lyon procède à un signalement en justice 22/10/25
    perspective futur de la place edgar quinet à Lyon
    Lyon : les travaux débutent place Edgar Quinet, livraison prévue pour l'été 2026 22/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut