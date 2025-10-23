Actualité
Orages et vent violent : l'ensemble d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

    • La tempête Benjamin, qui va traverser la France ce jeudi 23 octobre, entrainera de violentes rafales de vent ainsi qu'un risque d'orages et d'inondations dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

    Le temps s'annonce très instable dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes ce jeudi. Avec la tempête Benjamin qui va traverser la France, l'ensemble de la région a été placé en vigilance météo par Météo France.

    Le Cantal est le seul département de la région à être en vigilance orange pour pluie inondation. Le Puy-de-Dôme, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Ain sont également en vigilance jaune pluie inondation.

    Si l'ensemble des départements de la région, sans exception, sont placés en vigilance vent violent pour toute la journée, sept d'entre eux sont également concernés par une vigilance orages. Il s'agit de l'Allier, de l'Ain, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche.

    Enfin, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère sont également en vigilance crues ce jeudi 23 octobre.

