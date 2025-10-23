De la pluie et du vent ce jeudi à Lyon, jusqu'à 17 degrés attendus

C'est une nouvelle journée pluvieuse qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce jeudi 23 octobre 2025.

La semaine se poursuit comme elle a débuté. Ce jeudi 23 octobre, un front froid balayera la région lyonnaise dans la matinée avec de fortes pluies et de puissantes rafales de vent. Un temps instable qui laissera place à des averses dans l'après-midi et jusqu'au soir.

Le vent du sud-ouest soufflera en moyenne à 40 km/h et pourrait atteindre les 80 km/h par période.

Côté températures il fait 17 degrés ce jeudi matin et le mercure ne devrait pas augmenter tout au long de la journée. Des valeurs proches des normales de saison.