Actualité
photo d’illustration @WilliamPham

Lyon : un homme blessé à la machette, l’agresseur interpellé

  • par La Rédaction
  • 1 Commentaire

    • Une violente rixe a éclaté mardi 21 octobre place Raspail, dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Un homme a été blessé à coups de machette avant que la police n’interpelle l’auteur présumé grâce à un pistolet à impulsion électrique.

    Nouvel épisode de violence à la Guillotière. Mardi 21 octobre, vers 18 h, une bagarre a dégénéré place Raspail, dans le 7e arrondissement de Lyon. Armé d’une machette, un homme de 23 ans s’en est pris à un autre, le blessant aux bras et à la jambe. Selon Actu Lyon, la victime, d’origine algérienne et en situation irrégulière, a été prise en charge par les secours. Ses jours ne sont pas en danger.

    Alertée, une patrouille de la Brigade spécialisée de terrain est rapidement intervenue. Face à l’individu toujours armé, les policiers ont dû utiliser un pistolet à impulsion électrique pour le maîtriser.

    L’agresseur, sans domicile fixe et également de nationalité algérienne, a été placé en garde à vue. Lors de son arrestation, les agents ont découvert vingt cartouches de cigarettes de contrebande. Selon les premiers éléments, un différend lié à un trafic de tabac serait à l’origine de la violente altercation.

    à lire également
    Une quinquagénaire se tue en plongeant dans le Rhône au volant de sa voiture

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : un homme blessé à la machette, l’agresseur interpellé 08:47
    Une quinquagénaire se tue en plongeant dans le Rhône au volant de sa voiture 08:20
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne ce jeudi 07:59
    villefranche prison
    Violente rixe à la prison de Villefranche-sur-Saône : cinq détenus blessés 07:47
    Orages et vent violent : l'ensemble d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:34
    d'heure en heure
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    De la pluie et du vent ce jeudi à Lyon, jusqu'à 17 degrés attendus 07:13
    Renaud Payre, vice-président de la Métropole de Lyon en charge du logement
    "L’encadrement des loyers continue d’exister à Lyon et Villeurbanne" : Renaud Payre rassure les locataires 07:00
    Réserve militaire : onze entreprises de Haute-Savoie signent avec la Garde nationale 22/10/25
    Tempête Benjamin : les parcs, jardins et cimetières de Villeurbanne fermés ce jeudi 22/10/25
    train à très grande vitesse Avelia Horizon d’Alstom, Villeurbanne
    Villeurbanne : Eurostar commande 30 trains Avelia Horizon à Alstom pour 1,4 milliard d'euros 22/10/25
    Prolongement du T6 à Lyon et Villeurbanne : feu vert pour les essais dynamiques 22/10/25
    bache pro aulas lyon
    Bâche pro-Aulas : le maire de Lyon procède à un signalement en justice 22/10/25
    perspective futur de la place edgar quinet à Lyon
    Lyon : les travaux débutent place Edgar Quinet, livraison prévue pour l'été 2026 22/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut