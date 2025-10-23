Une violente rixe a éclaté mardi 21 octobre place Raspail, dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Un homme a été blessé à coups de machette avant que la police n’interpelle l’auteur présumé grâce à un pistolet à impulsion électrique.

Nouvel épisode de violence à la Guillotière. Mardi 21 octobre, vers 18 h, une bagarre a dégénéré place Raspail, dans le 7e arrondissement de Lyon. Armé d’une machette, un homme de 23 ans s’en est pris à un autre, le blessant aux bras et à la jambe. Selon Actu Lyon, la victime, d’origine algérienne et en situation irrégulière, a été prise en charge par les secours. Ses jours ne sont pas en danger.

Alertée, une patrouille de la Brigade spécialisée de terrain est rapidement intervenue. Face à l’individu toujours armé, les policiers ont dû utiliser un pistolet à impulsion électrique pour le maîtriser.

L’agresseur, sans domicile fixe et également de nationalité algérienne, a été placé en garde à vue. Lors de son arrestation, les agents ont découvert vingt cartouches de cigarettes de contrebande. Selon les premiers éléments, un différend lié à un trafic de tabac serait à l’origine de la violente altercation.