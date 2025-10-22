Tempête Benjamin : les parcs, jardins et cimetières de Villeurbanne fermés ce jeudi

Le parc de la Feyssine sera fermé. (@Wikipédia)

En raison des vents violents qui toucheront la Métropole de Lyon ce jeudi, les parcs et cimetières resteront fermés à Villeurbanne.

Si Météo France n'a pas placé le Rhône en vigilance orange, de fortes rafales de vent y sont tout de même attendues jeudi 23 octobre. Elles pourront atteindre jusqu'à 80 km/h selon Météo-Lyon.

La Ville de Villeurbanne a ainsi annoncé ce mercredi après-midi que l'intégralité des parcs, jardin et cimetière de la commune garderaient leurs portes closes jeudi. "Dans l’espace public, plus globalement, les habitantes et habitants sont appelés à la vigilance", indique-t-elle.